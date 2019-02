Rozestavěný most v Nihošovicích | Foto: Deník/Michaela Holmanová

Strakonice

Pondělí: Vyznavači geocachingu ve Strakonicích se dočkali své vlastní značky.

Deník: Výborně, další důvod vytáhnout paty z domova a jí prozkoumávat a obdivovat krásy přírody.

Úterý: Ve středu začal na křižovatce u obchodního centra na Katovické při výjezdu z parkoviště platit přikázaný směr vpravo.

Deník: Omezení bude trvat pravděpodobně až do listopadu. Tak pevné nervy, milí řidiči.

Středa: V mateřské školce v Malenicích mají děti k dispozici novou relaxační místnost, která vypadá jako mýtina v pohádkovém lese.

Deník: Bravo, podle rozzářených očí dětí se dvouměsíční úsilí povedlo.



Čtvrtek: Město Strakonice a Rada seniorů města připravilo na úterý historicky první Sportovní hry seniorů na III. nádvoří strakonického hradu. Podle ohlasů soutěžících si hry všichni užili.

Deník: Kdo si hraje, nezlobí.

Pátek: Most v Nihošovicích bude uzavřen až do 15. prosince. Do té doby musí řidiči využívat některé z objízdných tras.

Deník: S uzavírkami se nyní roztrhl pytel.

Sobota: V Drachkovské hospodě budou mít brzy místní štamgasti lepší výhled ven, vymění jim zde okna.

Deník: To je jasné, hostinec je to nejdůležitější místo v každé obci!