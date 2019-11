„S ředitelem Káninským se známe dlouhodobě. Byl se u nás také podívat. Výroba koloběžek je ale první větší akcí naší spolupráce,“ zmínila ředitelka dětského domova Anežka Hosnedlová.

Nápad na výrobu koloběžek vznikl z iniciativy nového mistra odborného výcviku, který se věnuje učňům z prvního ročníku oborů mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů. „Chtěl, aby jejich práce byla smysluplná a viděli za sebou výsledek. Jen hodiny stát a bezmyšlenkovitě pilovat, to kluky nebaví. Pustili se tedy loni na podzim do koloběžek. Při práci řezali, pilovali, svařovali, zkusili si všechno. Použili materiál, který by jinak z devadesáti procent skončil v odpadu. Když jsme pak přemýšleli, komu koloběžkami uděláme radost, zvolili jsme Dětský domov Volyně,“ doplnil ředitel školy Petr Káninský.

V pondělí si děti z Volyně pro barevné stroje přijely. Do poslední chvíle nevěděly, co je v Třeboni čeká, z koloběžek pak ale byly nadšené.