Ředitelka ZŠ Bavorov Jana Sedláčková uvedla důvod karantény. „Setkali jsme se na odborném školení v naší škole s pozitivně testovanou osobou na COVID – 19, takže všichni bavorovští učitelé museli do karantény,“ uvedla s tím, že se jedná o 15 pracovníků. „V tento okamžik jsme po negativních testech,“ dodala Jana Sedláčková. Poté bude škola řešit i slavnostní vítání prvňáčků.

Musí počkat

Veronika Koubová měla jít v bavorovské základní škole do třetí třídy. „Docela mne to štve. Těšila jsem se na učení,“ řekla školačka. Její matka Petra Koubová věří, že bude karanténa trvat jen do 10. září. „Naštěstí funguje družina, takže já s tím potíže nemám,“ uvedla. O opatření se dozvěděla v sobotu na hasičském kroužku.

Info na webu

O uzavření školy v Záboří se rodiče dočetli na webových stránkách školy. „Z nařízení krajské hygienické stanice byla pedagogickým pracovníkům základní školy nařízena karanténa a tím pádem nelze školu v plánovaném termínu 1. září 2020 otevřít. Pokud proběhne vše podle předpokladů, mohl by být normální provoz obnoven 10. září,“ píše ředitel školy Michal Gutwirth s tím, že provoz mateřské školy a školní jídelny omezen není.

K uzavření škol došlo z rozhodnutí ministerstva zdravotnictví letos 10. března.