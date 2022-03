Na redakci Deníku se obrátilo hned několik lidí včetně otce jednoho ze studentů soběslavského gymnázia. „To, co učitel dějepisu Marek Adam veřejně vyjadřuje, ve mně vyvolává otázky, jakým způsobem asi vyučuje své studenty moderní historii. Strana, jíž je místopředsedou, totiž ve svých prohlášeních nejenže odmítá českou účast v Evropské unii a NATO, ale dokonce podporuje Rusko a jeho takzvanou demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,“ uvedl otec jednoho ze studentů a dodal, že tyto názory považuje přinejmenším za extrémní, ne-li dokonce extremistické. „Opravdu mám obavy z toho, co naše děti takový učitel vyučuje,“ říká.

Ve svém prohlášení ze 24. února říká: „Odsuzujeme podlost většiny českých politiků, kteří apelují na Rusko, ale neřeknou ani slovo kritiky na adresu ukrajinských fašistických banderovců, štvavé válečné politiky USA a NATO vůči Rusku. Podporujeme snahy Ruska o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Zvrácenou protiruskou politiku bohužel podporují i všichni ti, kteří schvalují nesmyslné a nebezpečné kroky naší vlády a prezidenta ČR proti Ruské federaci.“Byť se jedná o zcela marginální politickou stranu, která například v posledních volbách do Evropského parlamentu získala pouhá 0,08 procenta hlasů, podle veřejně dostupných zdrojů se Aliance národních sil sama profiluje jako národní a vlastenecká, podporuje vystoupení České republiky z NATO a Evropské unie.

O den později ANS vydala další prohlášení, tentokrát společně s Národní demokracií. Tuto stranu vede Adam B. Bartoš, který byl za podněcování nenávisti vůči menšinám odsouzen k podmíněnému trestu.

Ve společném stanovisku mimo jiné zaznělo: „Dalšího nasunování zbraní a vojsk hodlalo NATO vedené USA dosáhnout skrze loutkovou vládu na Ukrajině. Chtělo poštvat dva bratrské národy, Rusy a Ukrajince, proti sobě a toho využít pro následný vstup Ukrajiny do NATO. Toho mělo být dosaženo ozbrojenými provokacemi ukrajinských bojůvek vedených americkými poradci vůči odtrženým republikám na Donbasu s převahou ruského obyvatelstva. Tato taktika vychází USA zatím jen částečně. Rusko se totiž odhodlalo k preventivním krokům a mírovou cestou zajistilo uznání a bezpečnost obyvatelům, kteří v Donbasu drží své pozice v Doněcké a Luhanské lidové republice. 24. února 2022 zahájilo Rusko akce proti vojenským cílům na území celé Ukrajiny.“

V závěru pak obě strany označují NATO za zločineckou organizaci a vyzývají Čechy, aby se zbavili svých „zločineckých vlád“.

Marek Adam také poskytl v polovině března rozhovor internetovému rádiu Svobodný vysílač. „Možná, že až lidé prozřou, jak se stali užitečnými idioty a obětí globalistických struktur a jejich zájmů, tak z toho zešílí. Mám pocit, že ti, kteří prosazovali očkování, vakcinační holokaust a covid fašismus, teď přešli pod jiný kabát, a to ukrajinský fašismus. Ti, kteří horovali pro covid fašismus, teď horují pro ukrajinskou vlajku,“ říká Marek Adam.

Deník se pokoušel Marka Adama kvůli aktuálnímu vyjádření kontaktovat, neúspěšně.

„Když slyším, čemu věří a co jako místopředseda strany veřejně propaguje, jímá mě hrůza z toho, co asi učí naše děti. Ví o tom vůbec ředitel gymnázia, ve kterém učí? A co na to říká zřizovatel školy?“ ptá se rodič jednoho ze studentů, jenž si z obav o další studium svého dítěte nepřál být jmenován.

Ředitel gymnázia Petr Lintner o veřejných aktivitách Marka Adama ví. „S jeho aktivitami jsem obeznámen. Zúčastnil jsem se několika hospitací během jeho hodin dějepisu a musím říci, že se jeho politické názory do samotné výuky nijak nepromítají,“ uvedl ředitel a dodal, že hospitace se týkaly i výuky moderních dějin. Se samotnou výukou Marka Adama byl spokojen, jako učitele ho označil za bezproblémového. Nikdo z rodičů jej dosud nekontaktoval. „Zaznamenal jsem diskuze na sociálních sítích, ale přímo na školu se nikdo neobrátil,“ dodal.

Náměstek hejtmana pro školství a bývalý dlouholetý ředitel školy v Malšicích Pavel Klíma ovšem veřejnou činnost Marka Adama vnímá jako značně problematickou.

„Prohlášení Aliance národních sil k válce na Ukrajině může dle mého názoru naplňovat kritéria trestného činu. Proto využiji svého občanského práva a text prohlášení ANS předám orgánům činným v trestním řízení k posouzení, zda se pan Adam a další osoby, které ho vydaly, takovým jednáním nedopustily trestné činnosti,“ uvedl Pavel Klíma.

