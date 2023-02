Jak říká producent a autor námětu Martin Froyda, šestý díl se odehrává v Budějovicích, váže se k Vltavě i Malši. „Natáčeli jsme na slepém rameni Malše, v Českém Vrbném u jezu i na náměstí. Vyšetřovatelé si oblíbili restauraci Paluba, kde se schází,“ popisuje.

Zločinci se vrátili do Budějovic na hausbót u Sokoláku. Točili tady detektivku

Štáb měl zázemí na výstavišti, scény se odehrávají kolem Sokolského ostrova, na hausbótech i plovoucí kavárně Vlnna. „Případ rozsekaného těla je podle skutečné události, která se stala v Plzni. Námět pro nás připravil plzeňský detektiv,“ naznačuje. Příběh začíná pohřešováním osoby. „V průběhu děje je nalezena část těla," říká Martin Froyda.

Šéf památkářů si zahrál poručíka

V této epizodě se objeví i další známí herci jako Matěj Hádek, Jan Dolanský či Eva Kodešová. Roli si střihli také Diana Hauptová a Milan Peroutka. Policistu s místní znalostí si dokonce zahrál šéf krajského odboru kultury Patrik Červák. Obsadil menší roli policejního poručíka, který díky místní znalosti pomáhá mladému kriminalistovi Petru Braunovi (Filip Březina) ve vyšetřování. Jak říká, jde o jeho první hereckou zkušenost, která mu ale připadala perfektní. „Byla to zajímavá role. Dokonce jde o mluvícího policistu, dostal jsem vlastní text,“ směje se Červák. Většina uniformovaných mužů zákona prý v seriálu nemluví.

Natáčení jeho scény prý trvalo necelou hodinu. „Přístup celého štábu byl naprosto profesionální. Točili jsme to jen nadvakrát,“ je spokojen šéf jihočeské kultury. Prochází společně s hasičem a kriminalistou kolem řeky, řídí se mapou. „Hledáme místo, kde by se mohlo objevit torzo těla. V tu chvíli na nás volají z druhé strany řeky, že už něco mají,“ popisuje Patrik Červák svou chvíli slávy. Scéna se skutečně točila pod jezem v Českém Vrbném. Seriál sleduje a moc se mu líbí prezentace jihočeských lokalit. „Pro jižní Čechy je to dobrá cesta. Doufám, že budou následovat další podobné,“ uzavírá Červák.

A co příště? Sedmý díl Kniha hříchů režíroval Jan Hřebejk a děj se odehrává na zámku v Blatné. Jihočeši ho uvidí v pondělí 13. února od 20 hodin na ČT1. Hrají Adrian Jastraban, Karel Dobrý či Tomáš Hanák. Na zámku se zrovna natáčí pohádka. Těsně před koncem natáčení je v zahradách v loďce nalezen režisér. Mrtvý s rozbitou hlavou. Tým kriminalistů se musí vypořádat nejen s případem samotným, ale i s emotivním světem filmařů, který má jiná pravidla a jiné zákonitosti, než na jaké jsou racionálně uvažující policisté zvyklí.

Úžasný zážitek

Natáčení si pochvaluje i manažerka společnosti Rezidence Malše Life & Boats s.r.o., Linda Hetešová, která potvrdila, že jejich společnost štábu zapůjčila nejen kavárnu Vlnna, kde se točilo 29. ledna loňského roku. "Spolupráce s filmaři byla pro nás obohacující a samozřejmě napínavá. Bylo pro nás zajímavé sledovat celé natáčení, jeho atmosféru a být součástí profesionality a lidskosti nejen herců, ale i celého filmařského týmu," popsala své dojmy.

Pět dní podle ní filmaři strávili také v přístavu České Vrbné (od 8. do 12. května minulého roku), kde jejich společnost provozuje infocentrum InfoPointVltava. "Samotné detaily prozradit nemůžeme. Troufám si ale si tvrdit, že štáb České televize byl maximálně nadšen z celého pojetí, spolupráce, krás Jihočeského kraje a hlavně prostředí kavárny Vlnna," podotkla Linda Hetešová.

Zdroj: Lenka Pospíšilová

Téměř všechny lokace a místa jsou podle ní v seriálu přiznané. "Nemění se téměř nikde názvy a myslím že pro Budějčáky jsou místa jasně detekovatelná. Každý zatím odvysílaný díl má 1.6 milionu shlédnutí, což považuji za poměrně vysoké číslo, krásnou sledovatelnost a důkaz toho, že jižní Čechy baví," zmínila.