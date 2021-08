V sobotu 21. srpna 2021 odpoledne se na několika místech jižních Čech koná akce Lodě na vltavské vodě. Má ukázat možnosti rekreačního využití řeky, na níž se v nejbližších letech chystají velké investice, některé jsou už dokonce před dokončením.

Změnám u Vltavy se v pátek věnovala i odborná konference v Českých Budějovicích. Symbolicky se konala jen pár kroků od Dlouhého mostu, pod nímž bude ještě letos zkolaudováno podle Petra Kubaly, generálního ředitele Povodí Vltavy, vývaziště o délce 255 metrů. To nabídne možnost uvázání pro 25 menších sportovních a dvou až tří větších lodí. Doplní nynější přístaviště u Lannovy loděnice.

V Purkarci chystá modernizaci přístavu v nejbližší době Ředitelství vodních cest. (ŘVC). Generální ředitel ŘVC Lubomír Fojtů včera uvedl pro Deník, že do dvou let firma spustí na vodu i mobilní servisní lodě, které umožní třeba tankovat přímo na vodě.

Jihočeský hejtman Martin Kuba pak včera řekl, že kraj převezme v regionu koordinační úlohu při realizaci cyklostezky podél celého toku Vltavy.

Dnes se zdarma nabídne třeba možnost výletních vyjížděk na několika místech. Akce Lodě na vltavské vodě v sobotu 21. srpna 2021 ukáže od 13 do 18 hodin, jak lze na Vltavě a v jejím okolí aktivně prožít volný čas.

Poprvé se zapojí Boršov nad Vltavou, odkud je naplánována komentovaná vyjížďka na paddleboardech se starostou Boršova Janem Zemanem. Zájemci si mohou půjčit také kanoe a rafty. “Tento klidný úsek řeky, ideální pro paddleboardy a rodinné plavby na kanoích, jsme letos připojili ke Stezce Vltavy. Se skupinou dojedeme až na slepé rameno Malše do centra. Chceme Budějčákům i turistům ukázat, že se takový výlet dá uskutečnit například během volné soboty,“ říká Jan Zeman a dodává, že cestu do Boršova lze navíc zvládnout v rámci MHD.

Také v Českých Budějovicích se do akce zapojí, třeba půjčovna plavidel na Sokolském ostrově. A jihočeská metropole se chystá i na další rozvoj území kolem řek. Podle náměstka primátora Juraje Thomy by například v roce 2022 měly v parku Dukelská přibýt schody do řeky, v Háječku má do dvou let vzniknout nové kotviště a v několika letech se má proměnit také břeh Vltavy u Jiráskova nábřeží novými atrakcemi u vody v projektu Slunečný ostrov.

Ulehčit plavbu z jižních Čech po proudu Vltavy mají zařízení, která chystá na Orlíku a Slapech stát. V současné době se přehradní hráze překonávají s pomocí jednodušších zařízení, která dovolují pokračování v plavbě jen menším plavidlům, například na Orlíku do 3,5 tuny a osmi metrů délky a v budoucnu to budou i lodě až o 300 tunách a délce 42 metrů.

Od 13 do 18 hodin se v sobotu 21. srpna 2021 koná akce Lodě na vltavské vodě. Třeba v Týně nad Vltavou (Paddle Týn/Kácovská věž) nebo v Hluboké nad Vltavou (kapitanát a Sportovně relaxační areál) lze zdarma zapůjčit různá plavidla - paddleboardy, šlapadla či motorové lodi.



Zdarma lze zapůjčit ferratový set a vyzkoušet novou ferratu (doporučeny vlastní rukavice) u Hluboké nad Vltavou. Z Boršova nad Vltavou vyrazí paddleboardy a rafty do Českých Budějovic.



Z Hluboké nad Vltavou a Českých Budějovic se budou konat vyhlídkové plavby.



Akce se zúčastní i Vodácké centrum České Vrbné. V Budějovicích park BosoNoha.cz nebo Kavárna VLNNA.

Sobotní program festivalu Lodě na vltavské vodě je určen pro širokou veřejnost a je koncipován tak, aby si lidé mohli vyzkoušet co nejširší nabídku služeb, které přináší takzvaná Stezka Vltavy. Zdarma budou k dispozici půjčovny šlapadel, malých motorových člunů, paddleboardů a dalších vodních atrakcí. Návštěvníci budou moci absolvovat kajakový a paddleboardový workshop v Areálu vodních sportů v Českém Vrbném. Ze slepého ramene Malše a také mezi Lannovou loděnicí v Budějovicích a Marinou v Českém Vrbném budou jezdit pravidelné lodní linky. Z Hluboké nad Vltavou pak bude každou lichou hodinu vyrážet loď do kaňonovitého údolí Karvanických skal. Milovníci lezení si zde vyzkouší zajištěnou cestu Ferrata Hluboká, která je nejdelší českou ferratou nad vodní hladinou. Lezecké vybavení bude zdarma k dispozici na místě. Celý sobotní program je uveden na bit.ly/lode21

Předehrou akce Lodě na vltavské vodě byl již v pátek konferenční den pro odbornou veřejnost. Zástupci Jihočeského kraje, Statutárního města České Budějovice a měst v okolí Vltavy, ale také institucí, které jsou s plavbou přímo spojené, tedy Ministerstvo dopravy, Povodí Vltavy, Ředitelství vodních cest a Státní plavební správa jednali o dalším rozvoji Vltavské vodní cesty. „Naším cílem je, aby se zástupci zainteresovaných stran sešli u jednoho jednacího stolu. Je důležité aby rozvoj Vltavské vodní cesty probíhal koordinovaně a investované prostředky byly efektivně využity pro tvorbu infrastruktury a následný rozvoj cestovního ruchu,“ říká Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko – Hlubocko, která je organizátorem festivalu.