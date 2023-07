Přestože nevyšla krajská dotace, Strakonice ze svého rozpočtu opravují atletický ovál u Základní školy Dukelská, a to za částku téměř 5 000 000 korun. Hotový bude na konci srpna. „I kdyby krajská dotace nebyla přidělena, rekonstrukci sportoviště zrealizujeme," slíbil v dubnu místostarosta Rudolf Oberfalcer. Dotace přidělena nebyla, a tak město začalo stavbu realizovat z vlastních zdrojů.

Rekonstrukce atletického oválu. | Foto: Deník/Petr Škotko

Po celý poslední školní rok byl již atletický ovál pro své poškození uzavřen. Nerovný škvárový povrch dráhy a nevhodné betonové obrubníky zcela vyloučily průběh výuky tělesné výchovy. Po dešti se v jednotlivých běžeckých drahách tvořily kaluže a celkový povrch byl za léta používání značně poničen. V důsledku toho měla škola kapacitně velmi omezené a nevyhovující prostory pro realizaci školní tělovýchovy.

Rekonstrukcí se nijak nezmění geometrie oválu, který je při vnitřní hraně dlouhý 239 metrů. Nová běžecká dráha bude pokryta umělým tartanovým povrchem. Ovál zůstane, tak jako doposud, třídrahý s rovinkou pro sprint na 60 m se čtyřmi dráhami. Nový umělý povrch bude splňovat kritéria zdravotní nezávadnosti. „Součástí návrhu nového oválu je i prostor umístěný za jednou brankou, který bude využívaný jak pro rozcvičení žáků, tak například pro skok vysoký," doplňuje řešení ředitel školy Rudolf Prušák.

Z Pětnice je vidět do kraje, rozhledna je přístupná turistům

Termín dokončení je do 15. srpna letošního roku. V případě, že by nepříznivé klimatické podmínky přerušily práce, je domluvený náhradní termín do 30. srpna.

Dodavatele stavby rekonstrukce atletického oválu soutěžila Základní škola Dukelská sama a z vypsané soutěže vzešla jako vítězná firma Swietelsky Stavební, s. r. o., která za cenu 4 692 000 korun vč. DPH během letních prázdnin stavbu zrealizuje.

Nový polyuretanový povrch pro venkovní atletické dráhy bude tvořen základní vrstvou z černého granulátu a polyuretanového pojiva 10mm. Na základní vrstvu se provádí nástřik směsi polyuretanové barvy a jemného barevného granulátu EPDM frakce 0,5-1,5mm. 3 mm - v barvě cihlově červené.