Prodáváno bylo 320 běžných metrů konstrukcí, rozdělených do 27 pozic. Celý výnos připadne vídeňské charitě. Její ředitelka Sabine Geringerová uvedla, že za tyto prostředky dovybaví svá zařízení bezbariérově. Spokojen je i Christoph Stadlhuber, ředitel majitele objektu Signa Real Estate Austria: ze stavebně technických důvodů nebylo možné schodiště integrovat do nového projektu obchodního domu a hotelu s parkovištěm na střeše. Zároveň bylo pro něho “srdeční záležitostí” nenechal “klandry” zlikvidovat. Vydražitel je dál použije.

Zabil, aby získal zbraň

V Klagenfurtu byl 37letý muž odsouzen na doživotí v ústavu pro duševně abnormální zločince, napsaly OÖN. Byl totiž opakovaně trestán v Rakousku a v Německu, je narkoman a projevuje poruchy osobnosti. Zastřelil z bezprostřední blízkosti 39letého, který mu chtěl prodat zbraň. Tu podle žalobce chtěl získat z rostoucích obav před svým dodavatelem heroinu ze Slovinska. Po činu mrtvolu zakryl a pokoušel se smazat stopy. Podle obhájce jednal v pomatení smyslů, protože si ráno vzal pětinásobek předepsaných psychofarmak. Na útěku se dvakrát pokoušel vzít si život a po dvou dnech se sám přihlásil policii.

Doživotí za vraždu dětí

Jak náš web už informoval, ve Schwarzachu 37letý Němec srbské národnosti v květnu zabil své dvě děti. “Hrál” si s nimi na policistu, aby je mohl svázat. Pak každému natáhl přes hlavu tašku a uškrtil je. Podle obžaloby je nechtěl nechat expřítelkyni a jejímu novému partnerovi. Po marném pokusu o utonutí v Dunaji se přihlásil policii. Soud v Řeznu vynese rozsudek nad ním 12. května.

Mrtví na parkovišti hřbitova

Na parkovišti hřbitova Schöndorf ve Vöcklabrucku byli v úterý dopoledne nalezeni v autě mrtví manželé ve věku 78 a 79 let. Mohlo jít o rozšířenou sebevraždu, krátká palná zbraň byla ve vozidle.

Odhalili bandu pytláků

Ve Welsu začne 2. června proces s bandou profesionálních pytláků, informují OÖN. Při domovních prohlídkách u obviněných byly nalezeny zvěřina a trofeje, ale také rozsáhlý zbrojní arsenál včetně tlumičů. Obžalovaní řádili v různých sestavách v řadě okresů. O doby hájení nebo chránění druhů se nestarali. Částečně byli vybaveni přístroji pro noční vidění, tepelnými kamerami a podobně. Často stříleli z jedoucích aut. Tři z nich byli registrovanými myslivci. V mnoha případech mohla být motivem lovecká vášeň (“Ještě jsem to a to nezastřelil…”). Žalované skutky doznali. Hmotná škoda na lovné zvěři jde do statisíců eur.

Pokuta za nakažení covidem

V pondělí byl v Linci odsouzen 63letý muž, který svou bývalou 70letou manželku úmyslně nakazil covidem, napsaly OÖN. Opakovaně v tehdy ještě společném bytě plival směrem k ní. Skutečně onemocněla, ale relativně mírně. Dostal devět měsíců podmíněně a poškozené musí zaplatit dílčí bolestné 1000 eur.