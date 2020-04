V pondělí 16. března volali o pomoc ze supemarketu Kaufland. Odpoledne se v marketu zdržoval muž, který obcházel pokladní a další zaměstnance a požadoval od nich peníze. Z místa byl vykázán.

Podchlazený muž u marketu

Také další pondělní oznámení (16. března) se týkalo obchodní zóny na Katovické. Před půl desátou večer tady našli muže spícího na chodníku u Kauflandu. Muž zvracel, kašlal, kýchal, nebyl absolutně schopen s hlídkou komunikovat. Záchranka ho nakonec odvezla do nemocnice. Muž byl podchlazený, lékař mu naměřil 34 stupňů Celsia.

V nalezeném pouzdře byly drogy

Ve čtvrtek 19. března krátce po poledni vyjížděli strážníci pro malé pouzdro s dvěma igelitovými malými sáčky, v nichž byl bílý prášek neznámého původu. Našla to žena u lavičky u vchodu do jejich domu v Hradeckého ulici. Nález si převzali profesionální hasiči a prášek poslali na přezkum. V pondělí 23. března už měli výsledky. Jednalo se o drogu.

Popleta s krvavou tváří vyděsil sousedku

Neodbytný, zmatený muž se zakrváceným obličejem vyděsil ve čtvrtek 19. března ženu v domě v Dukelské ulici. Na linku 156 před šestou hodinou odpoledne volala, že se jí dobývá do bytu. Hlídka na místě zjistila, že muž je v podnapilém stavu a spletl si vchodové dveře u baráku. Protože měl skutečně tvář od krve, přijela i záchranka a odvezla muže na ošetření. Tuto skutečnost oznámili strážníci dceři, aby neměla o tatínka strach.

Nedal si říct, ucho se utrhlo

Ani v době nouzového stavu nebudou statistiky čistější, co se přestupků týče. Drobných krádeží v marketech se zaznamenalo během minulého týdne několik. Pro jednoho zlodějíčka jela hlídka do Billy u nádraží v pátek 20. března odpoledne. Přišel si sem pro lahev Key rumu za 230 korun. Dotyčný si do obchodů chodí pro zboží za pár korun či pár stovek opakovaně a neplatí. Teď si ho podá přestupková komise u správního řízení.

Jaroslav Krejčová, tisková mluvčí MP Strakonice