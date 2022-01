Kolem jihočeské metropole se má po budoucí dálnici D3 jezdit až od roku 2023 a tunel Pohůrka se na ní má zprovoznit až v roce 2024. Už od 17. ledna 2022 si ale řidiči vyzkoušejí první kus budoucí stavby. Od Nových Hradů a Trhových Svinů se totiž do Budějovic bude po dokončení D3 přijíždět přes kruhový nadjezd. Jeho první polovina začne sloužit za deset dnů při místní objížďce v Novohradské ulici.

Objížďka by měla trvat do konce října. Podle Adama Kolouška z Ředitelství silnic a dálnic ČR se změní dopravní poměry v lokalitě kvůli stavbě zbývající části nadjezdu. „Také budou prováděny přeložky sítí a stavaři zde provedou zprůjezdnění pro navážení materiálu z dálnice a na dálnici,“ doplnil Adam Koloušek. V místě už funguje nová odbočka z Novohradské ulice na Vidov.

ŘSD uzavřelo smlouvu s Metrostavem, stavba D3 jižně od Budějovic může začít

Poloměr skoro 50 metrů

Poloměr na vnější hraně zpevnění budoucího kruhového nadjezdu má činit podle Adama Kolouška 48 metrů. "Celková šířka vozovky bude 6,5 metru. Z toho bude mít jízdní pás 4,5 metru," připojil Adam Koloušek podrobnosti objektu. Objížďka v Novohradské má trvat do konce října 2022. "Případně mohou stavební úpravy probíhat ještě během listopadu. Předpokládáme, že do konce roku by ale měla být křižovatka hotová," dodal Adam Koloušek. Po dokončení bude provoz sveden na novou část kruhového objezdu. Na konci stavby se už bude pouze měnit výškový poměr nájezdu na křižovatku z Novohradské ulice.

V místě zůstane nynější provizorní cesta pro pěší zachována i během stavby. V řešeném úseku nevede žádná cyklostezka. Cyklisté tak budou i nadále jezdit po silnici. Po dokončení stavby budou současné chodníky napojeny na nové chodníky okolo křižovatky. Zjednodušeně lze podle Adama Kolouška říci, že tam, kde chodníky už byly, tam i zůstanou.