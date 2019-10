V pátek 25. října se na „svou“ školu vrátili MTB závodník Jakub Říha, zpěvačka Bára Smejkalová Jánská a zpěvák a grafik Aleš Dokulil, aby povyprávěli žákům, čemu se dnes věnují a jak se k tomu dostali.

Za svůj největší úspěch považuje Jakub Říha 3. místo z mistrovství světa. Věnuje se několika disciplínám a trénuje dnes tak třikrát týdně. "Po práci si nejlépe vyčistím hlavu na kole. Mám rád velké kopce, třeba Alpy, ale umím si užít i domácí lokality," zmínil. Žákům přivezl ukázat své kolo, se kterým zvládl letošní úspěšnou sezonu, a na závěr je ohromil videem ze závodu.

Bára Smejkalová Jánská hraje a zpívá v divadle Semafor, píše si vlastní písničky, zpívá s kapelou D.O.R.A. a miluje psy, které trénuje nejen k poslušnosti, ale také k pachové práci a dogdancingu. Hudbě se věnuje od mala. "Asi ve dvanácti letech jsem se zúčastnila tehdejšího pořadu Rozjezdy pro hvězdy, ale jinak mě podobné soutěže nikdy moc nelákaly," říká. V divadle má svou oblíbenou roli v Kytici. "Bylo to moje první nebo druhé představení. V podstatě tuto hru dělám asi od sedmnácti let," připomněla. Se svou kapelou D.O.R.A. vystoupí 7. listopadu v Balzám café v písecké Sladovně.

Aleš Dokulil se živí především grafikou a marketingem, ale věnuje se také muzice. Zpívá s kapelou Melodikum, se kterou vystupují například na maturitních plesech. Stejně jako další dva hosté zavzpomínal na příjemné chvíle ze školních lavic. "Na Tylovce to bylo vždycky super a rád vidím, že se tady vlastně nic moc nezměnilo," poznamenal. Podle jeho slov tehdy ještě vůbec nevěděl, čemu se jednou chce věnovat. "Dělejte to, co vás baví, a rozvíjejte talenty, které máte," vzkázal žákům.

Společně s Bárou na závěr zazpívali duet Shallow.

Besedu moderovaly žákyně Gábina Tóthová a Veronika Hodíková.

První beseda se konala v pátek 27. září a jako hosté dorazili divadelník a spisovatel Tomáš Jiřík, fotografka Jana Pecholtová a cestovatelka a pracovnice letiště Ruzyně Vendula Šötétová. Další beseda je plánovaná na 29. listopadu.