Týden sociálních služeb ve Strakonicích nabízí zajímavé akce

Ve dnech 4. až 10. října vyhlásila APSS ČR již XIII. ročník Týdne sociálních služeb. Během tohoto týdne se bude konat ve střediscích MěÚSS Strakonice Den otevřených dveří, a to ve čtvrtek 7. října. V níže uvedených časech můžete přijít do našeho zařízení, prohlédnout si vymezené prostory střediska a zeptat se na vše důležité, co vás ohledně našich sociálních služeb zajímá.

Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Landsinger

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Rybniční: 8 až 16 hodin Domov pro seniory Lidická: 9 až 16 hodin Pečovatelská služba: 12 až 14.30 hodin Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé: 9 až 15 hodin Azylový dům a Noclehárna: 11 až 16 hodin I nadále je nutné při vstupu do budov respektování platných hygienických opatření. Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem, jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením apod. "Chceme informovat širokou veřejnost, že naše sociální služby jsou kvalitní a pomáhají lidem řešit jejich nepříznivou sociální situaci formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí," říká asistentka ředitelky MěÚSS Strakonice Stanislava Bečvářová.