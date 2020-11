Jak již Deník informoval, program jednotlivých adventních neděli natočí a bude ho vysílat nejenom v televizi, ale i na webových stránkách, facebooku a dalších sociálních sítích.

Za tím účelem se pódium krumlovského Městského divadla proměnilo v natáčecí studio, jež je nyní v provozu dvanáct hodin denně. Například ve čtvrtek tam moderátor Petr Kronika přivítal krumlovskou folkovou skupinu Lakomá Barka. Bylo to po dlouhé době její první veřejné vystoupení.

„Tato akce je perfektní,“ těšilo kapelnici pětičlenné Lakomé Barky Lucii Roubínovou. „Jsme rády, že se do toho můžeme zapojit a že si po dlouhé době zahrajeme na veřejnosti – byť na veřejnosti v uvozovkách. Jinak jsme ještě donedávna, co se týká muziky, všechny odpočívaly. Až když povolili scházení šesti lidí, začali jsme se opět setkávat a hrát. Chybělo nám to, protože jsme blízké přítelkyně a vlastně jako rodina.“ Lakomou Barku čeká ještě adventní koncert bez diváků v Českých Velenicích, který se bude živě přenášet on-line a další v Praze. To jsou jediné adventní koncerty, které jim letos zbyly.

Klapka – a kamery jely. Moderátor Petr Kronika obloukem zamířil k nastoupené kapele: „Jak vnímáte rozdíl mezi tím, že o první adventní neděli hrajete na scéně českokrumlovského Městského divadla, a tím, jaké by to bylo na pódiu na náměstí.?“ obrátil se k Lucii Roubínové.

„Náměstí by krásně bylo plné posluchačů. Na druhou stranu tady jsme zase pěkně v teple.“

„Tak já nám všem přeji,“ pokračoval Petr Kronika, „abyste přenesli to sváteční teplo také domů k vám všem, kdo se díváte a posloucháte.“ „Stop!“ zavelel ředitel televize Josef Pecl. „Já bych to vzal, akorát, že Petr si stoupl trochu mimo záběr. Dáme to ještě jednou.“

Tým Televize JČ1 tak nyní žije kolotočem natáčení, režisérské práce, střihání a dalších úprav. „Máme ´rozrežírováno´. Do sobotního večera točíme, přes noc budeme střihat první díl, abychom v neděli mohli nasadit zahájení adventu,“ konstatoval včera Josef Pecl. „Ve čtvrtek jsme natočili první adventní neděli, dnes ráno jsme dotáčeli něco slov Petra Kroniky, máme to v šestihodinovém záznamu. A roztočili jsme druhou adventní neděli. Dnes do studia tedy přijdou muzikanti skupiny Kapka, Radek Interholz, Živulenky. Z natáčení vznikne komponovaný pořad, v němž také pozveme lidi, aby si osobně prošli nádherný Krumlov. A pak ho uvidí i v pořadu, k němuž si mohou uvařit punč. Budeme lidi přenášet sem tam mezi divadlem a ulicemi města, a proložíme to i záběry z archivu.“ Natočení programu jedné adventní neděle trvá zhruba týden. „Je to náročné, krásné a tím výjimečné,“ říká Josef Pecl. „Baví nás to, protože pracujeme s lidmi, kteří mají Krumlov rádi a snaží se lidi o Krumlovský advent neochudit.“