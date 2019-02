Radomyšl – Sedm herních desek, 28 hráčů a 196 figurek. Přesně to byl základ pro prázdninový turnaj v Člověče nezlob se, který připravila místní pobočka Českého svazu žen v sokolovně v pátek 1. února.

Soutěž byla vypsána pro všechny bez rozdílu věku, a tak k hracím stolům usedli děti, rodiče i dědečkové a babičky. Kromě řady emotivních situací a dobré zábavy čekaly na všechny soutěžící odměny.

„Obdobné akce jsme pořádaly dříve, ale pak jsme to trochu pozapomněly. Nedávno byl obdobný turnaj ve Strakonicích, a tak mě napadlo, jej opět zkusit udělat i u nás,“ usmívá se žena, která stojí za přípravou akce, Blanka Matoušková. Ta si herní desky vypůjčila od sousedů a známých. Nakonec je nebylo vůbec těžké sehnat. Ukázalo se, že tuto hru má doma opravu skoro každý. Řada soutěžících navíc přišla vybavena vlastním herním plánem.



„Myslím, že turnaj měl velký úspěch. Hráčů přišlo víc, než jsme čekali, takže to určitě není naposledy, co jej pořádáme,“ dodává spokojeně hlavní organizátorka.

Lucie Hasilová