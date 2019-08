Strakonicko – Nejoblíbenějšími místy turistů na Strakonicku jsou zámek Blatná a Hoslovický mlýn. Ukázal to průzkum Strakonického deníku.

Tato místa lidé nejčastěji na svých cestách sami vyhledávají, a také jsou často doporučována v informačních centrech. „Přijíždí k nám lidé z celého světa. Z Nového Zélandu Kanady. Nedávno tu byly i basketbalistky z Ameriky s celým týmem. U nás si vyzkoušeli jak se seče tráva kosou, mohli se vyfotit s kůzlaty. Prý za deset let co do Čech na soustředění jezdí, neměli lepší výlet,“ říká za správu mlýna Jaroslav Janout.