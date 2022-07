„Zatím nejde o tak silný nástup, jaký jsme čekali a jaký jsme už zažili. Nejsilnější roky turisticky byly 2018 a 2019. Hodně změnil covid, například strukturu návštěvníků, i současná krize je znát. Lidé si ale stále cestu na Šumavu nacházejí. Svým způsobem je i pokles dobrý, protože zde nejsou přetlaky turistů. Ale zase sem zavítají lidé, se kterými jsme se dříve příliš nesetkali, a to ti agresivnější, chtějí, aby vše bylo po jejich a myslí si, že je zde vše jejich. Snažíme se tak nyní změnit zájmové cíle naší strážní služby tak, abychom se zaměřili na místa, kde jsou nejcitlivější druhy, abychom je ochránili,“ řekl Hubený.

Kvůli zvyšujícímu se počtu turistů a jejich nevhodnému chování se plánuje i navýšení počtu strážců. „Jsme státní organizace, máme tabulková místa, takže nemůžeme počet ze dne na den nafouknout, takže spíše uvažujeme o několikaleté transformaci. Část lidí se postupně přesune z jiné práce na strážní. Nepůjde o skok, ale určitě bych chtěl počet skoro zdvojnásobit v dohledu pěti deseti let,“ sdělil Hubený s tím, že kontakt strážce s návštěvníky je ten nejdůležitější. Často zafunguje na lidi už jen to, že strážce na nějakém místě je. Vítáno je i to, že se jich lidé mohou na cokoliv zeptat a nechat si vysvětlit.

Den NPŠ na Rokytě se vydařil, byly pokřtěny dva kalendáře a vysazeny dvě lípy

Bohužel se strážci v poslední době nevyhnou ani fyzickému napadání, proto byli někteří z nich již vybaveni kamerami. Jde zatím o testovací pilotní provoz. „Chceme s nimi strážce naučit pracovat, aby se s nimi sžili a jde také o prevenci. Řešili jsme v poslední době pár fyzických konfliktů, což je podle mě zbytečné, a myslím si, že kamera může případné útočníky i odradit od útoku. Cílem je, aby kamery měli všichni strážci,“ vysvětlil ředitel.

Nejčastějšími porušeními na Šumavě je táboření na zakázaných místech, vstupy do klidových území nebo rezervací. Jednou z posledních nehorázností bylo, když si parta Němců postavila stan u Černého jezera a rozdělala si oheň. Ředitel by uvítal, aby se častěji konaly akce ve spolupráci s Policií ČR. „My nechceme prioritně dávat pokuty někomu, kdo houbaří v lese a zastaví s autem na okraji, ale naším cílem je ochránit nejcennější části Národního parku Šumava a na to se chceme soustředit,“ dodal na závěr Hubený.