Propad podle hejtmana Martina Kuby přichází na jaře a na podzim. „Napomoci by mohla výstavba nové infrastruktura turistického ruchu. Lidé, kteří chtějí v tomto období trávit čas s rodinou se dívají, jestli je v okolí zábavný park, pěkná příroda na procházku, či aquapark,“ řekl.

Chybí atrakce

Takové vyžití u nás chybí. Mezi poslední lukrativní objekty patří Stezka v korunách stromů na Lipně. „Proto se chceme zaměřit na atraktivní stavby většího rozměru, aby nám do jižních Čech nejezdili lidé až v zimě, kdy se začíná lyžovat,“ zmínil jihočeský hejtman.

Na rozvojové ploše u letiště Planá by mohlo časem vyrůst zábavní centrum. „Je to výzva pro kraj, mohlo by to přitáhnout zábavní průmysl, na druhou stranu je to těžké v době, kdy se zdražuje energie,“ polemizoval. Rád by ale dokázal prodloužit letní sezonu a změnil i strukturu návštěvníků.

Podle děkanky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity (EF JU) Dagmar Škodové Parmové je třeba nalákat kromě Asiatů také Rakušany, Němce a Poláky utrácející vyšší obnosy.

Turistický ruch se postupně vrátí do doby před dvěma lety, ale bude to chvíli trvat. „Byl utlumen o desítky procent. Mnozí pracovníci přešli do jiných oborů, kde nesměnují, a proto se ani nechtějí vracet. Teď do služeb cestovního ruchu nastupují spíše čerství absolventi nezatížení tou rok a půl dlouhou nejistotou,“ popsala změny v oboru. „Návratu do pomyslného normálu bychom mohli dosáhnout za tři až pět let,“ odhadla Parmová.

Změní se klientela

Restrikce kolem pandemie stále omezují leteckou doprava z Asie nebo Jižní Ameriky. Dovolená u nás bude podle ní za čas dražší, což ovlivní i „vysokoprůtokovost“ zahraničních turistů např. v Krumlově. „Přijíždět bude i jiná vrstva obyvatel, nepůjde o klientelu, která to tu jen proběhne jako dosud a pojede dál. I v tom nastane změna. Turisté tu začnou setrvávat déle,“ věří Dagmar Škodová Parmová.