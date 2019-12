Cestovatel Tomáš Vejmola alias Tomík na cestách se vydal na další neskutečnou cestu. Tentokrát vyrazil s tuktukem z Thajska přes půl světa až na Moravu.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Tuktuk je thajská tříkolka, kterou si Tomík pořídil v Thajsku a bez jakýchkoli zkušenosti se úplně sám vydal s tímto 35 let starým vozem na roční cestu přes půl světa. Projel tak 13000 km přes Thajsko, Myanmar, Indii, Nepál, Írán, Turecko, Bulharsko, Srbsko, Maďarsko a Slovensko, až jej přesně do roka a do dne dotlačil na Moravu.