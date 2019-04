„To bylo někdy v roce 1960, už ani přesně nevím. Šel nějaký průvod, tak jsem udělala si pět nebo šest fotek,“ vzpomíná známý strakonický fotograf.

V roce 1960 se nastěhoval do Strakonic, takže další průvody už fotil právě ve Strakonicích. „Jaká byla atmosféra průvodů? Řekl bych, že to byla pro lidi slavnostní příležitost a hesla nebo podobné věci moc neřešili,“ pokračuje. Vzpomíná třeba na strakonický Prácheňáček. „Pro maminky, tatínky a další příbuzenstvo to byla šance vidět svoje dítě vystupovat,“ dodává František Zemen.

Ale prvomájové průvody měly i druhou tvář. „Ani netušíte, kolik se proneslo materiálu. Ty trubky, na kterých byla hesla, se už do zbrojovky nikdy nevrátily. A nešlo jen o trubky,“ dodává.

Když přijde řeč na kádrové postihy za neúčast v průvodu, jen krčí rameny. „Nevím o žádném. Ale když pak takový dělník něco potřeboval,rychle mu bylo připomenuto, že chyběl v průvodu,“ zmiňuje František Zemen.

Svůj poslední průvod dokumentovat těsně před revolucí 1989 na Palackého náměstí ve Strakonicích.