Žádný cestující se nemusí bát, že by mu odjel nový trolejbus, který pořídili v Borku. Času má každý dost, protože trolejbus je jen umně vyvedenou sprejerskou prací, která zkrášlila letitý přístřešek na konečné zastávce MHD.

Podle starosty obce Jaroslava Nováka se úprava zastávky prováděla současně s rekonstrukcí jen pár kroků vzdálené ulice Pod Lesem. "Loni jsme tu dělali kanalizaci, vodovod, plyn," říká Jaroslav Novák a dodává, že náklady na nové inženýrské sítě byly 4,5 milionu korun. Obci pomohla i dotace Jihočeského kraje. Letos v březnu se začaly dělat chodníky, obrubníky, nová asfaltová komunikace a veřejné osvětlení LED svítidly. Dokončení rekonstrukce stálo 5,5 milionu korun, posledním krokem bylo vysázení nové zeleně.

Nové chodníky a světla dostala i zastávka. Osloveni byli Jakub Šanda a Lukáš Michal. "Nejdříve jsme řekli, že chceme námět," líčí počátek originálního díla Jaroslav Novák. "Oni poslali tři návrhy," dodává starosta Borku. Ve hře byl trolejbus, medvíďata nebo čáp. Vyhrál trolejbus. Starosta požádal dopravní podnik o fotku starého trolejbusu, a podle ní se pak sprejeři pustili do práce. "Děláme to už dlouho, od roku 2014 na zakázku," říká Jakub Šanda a doplňuje, že v Českých Budějovicích vytvořili například mořské obrazy v podchodu v ulici Milady Horákové nebo pro ČEVAK zdobili objekt u ubytovny Uran na sídlišti Vltava. Výběr trolejbusu z nabídnutých variant výtvarník oceňuje. "Jsme rádi, hodí se to tam," říká Jakub Šanda, který se sprejování věnuje jako koníčku asi od roku 1996, nyní už se ale záliba přehoupla do přivýdělku.

Nastříkání zastávky trvalo zhruba 80 hodin. Jelo se prakticky naostro, jen se muselo přepočítat měřítko. Originální trolejbus je přeci jen větší než přístřešek na zastávce, na kterém jsou vyvedeni nejen řidič a cestující, ale i sedadla nebo pneumatiky. Nebylo nutné promítat na stěnu hologram, jako při složitějších obrazech.

V Borku mají letos naplánované akce z 22 milionů korun, například ještě zateplení domu s pečovatelskou službou nebo nový sběrný dvůr.