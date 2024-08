Zdeněk Šmída z Prostějova je obdivovatel letní Troškovy trilogie z Hoštic a sbíral melodie a písničky, které v komediích zazněly. A není jich málo, jsou to písničky nazpívané, ale i instrumentální melodie, a mnohé zlidověly. Tak i tak se zvuková stopa filmu pojí se značkou Karla Vágnera a jeho orchestru, a se zpěváky se kterými často spolupracoval a vydával desky. Více už Zdeněk Šmída:

Sběrem písniček a melodií jsem se kdysi dávno zabýval. Když pomineme písničky jako Auťák na lásku (trio Kotvald-Hložek-Zagorová), V pohodě (Kotvald-Hložek), Hlaď mě (Michal Penk), Život je rváč (Hložek) nebo Evropo, Evropo (Karel Černoch), tak se zaměříme na ty instrumentální. Některé z nich vyšly na vinylových deskách, CD nosičích, další jsou ukryty v archivu Českého rozhlasu a zbytek vlastní Karel Vágner na tzv. kotoučových pásech, a ještě nebyly zveřejněny. Některé skladby se dají poslechnout a zakoupit na supraphonline.cz

Melodie, jak Šimon dojí farářovi krávu se jmenuje JUNO a složil ji Jindřich Parma. Skladba vyšla už na LP desce Přátelská setkání 3 Duhová víla, ale je u ní mylně uveden jako skladatel Miloš Nop. Digitálně ji najdeme v kolekci Supraphonu v titulu Nejvýznamnější skladatelé české populární hudby Jindřich Parma 1.

Video: Youtube

Melodie, jak se dojičky prochází po kravíně s knihami na hlavě se jmenuje Don´t Go (Hodinky nejdou), nazpíval to Karel Zich, ale v instrumentálním provedení to vyšlo na LP/CD Transformations (Karel Vágner a Lubomír Brabec) s doprovodem kytary nebo na LP/CD Magic Harmonica (Richard Ball) s doprovodem harmoniky (skladba Out Of Time), na tomto CD je i instrumentálka Your Sweet Cares/Hlaď mě (jak Blažena trucuje).

Když se Blažena se Šimonem se hádají a Venca nastavuje na babku zrcadlo - skladba V pohodě existuje v mnoha variantách a instrumentálka je archivní z Českého rozhlasu. Jak jede Venca s Blaženou do lesa a lepí na strom žvejky - nazpívala to Hana Zagorová jako Dneska už to vím, ale v instrumentální podobě skladbu najdeme na LP Cvičme v Rytme (vydal Opus v r. 1987) nebo je opět archivní v Českém rozhlasu.

Tlustej Josef, Hubičková a Venca s Blaženou se chystají v lese na svatbu - píseň nazpívala rakouská zpěvačka Goldie Ens a skladba se jmenuje When Your Groove Isn't Right. Vyšla na LP desce.

A další už ve stručnosti. Instrumentálka Měl jsem to vědět dřív (přehlídka plážových hostesek) a Než zapadne (kuchyňová idylka u Škopků) vyšla na červeném soundtracku Slunce seno, který vydal Vágnerův Multisonic. Toto CD dnes má sice sběratelskou hodnotu, ale instrumentálek tady moc nenajdeme, většinou jen zpívané písně. Další kuchyňská melodie Bond Of Friendschip (od Richarda Balla, vychází na LP/CD Magic Flute II). V kravínu Josefa zahltí ženské, jelikož krávám pouští opery - skladba Jak já mám to ságo rád (vychází na LP Jinak to nejde). Dále melodie Evropo, Evropo (CD Romantic Trumpet, vydal Multisonic). Sledování svatých místo porna – Už mě nečeká (LP/CD Transformations II) a umučení sv. Šebestiána – zpívá Seroka jako píseň Julien Vit (LP/CD Henri Seroka ´88). Další se týkají Itálie – dopravní tabule a pláž – saxofon F. Slováčka a skladba Jízda (vychází na LP Naše láska ztrácí L), při obědě v Itálii zase zazní instrumentálka Stíny (skladba Shadows desky Magic Harmonica). Dále jak v restauraci mafiáni pijí s holkama šampáňo – skladba Afro-Lambada-Ahoi vychází na Magic Flute II. Richarda Balla. Na stejnojmenném CD je i melodie, jak holky s mafiány tančí. V trilogii lze slyšet i instrumentální verze písničky od Hany Zagorové Pěšáci z front a Nic jí neschází.

Lze uzavřít, že převážná část instrumentálek se nachází na LP/CD nosičích, které začal Karel Vágner začátkem devadesátých let produkovat. Nejen pro český, ale i zahraniční trh. Některé melodie nalezneme na více deskách s jinou melodickou linkou.

