Platit? Neplatit? Téma karenční doby, tzn. neplacení prvních tří dnů nemoci, se opět objevilo na stole. A co člověk, to různý názor. "Když byla karenční doba zavedená v roce 2008, tak se výrazně snížil počet nemocných, ale prodloužila se doba pracovní neschopnosti," říká ředitel strakonické nemocnice, dlouholetý lékař a nyní také senátor Tomáš Fiala. Zároveň ale dodává, že pro mnoho rodin může třídenní výpadek v rozpočtu znamenat problém.

Tomáš Fiala. | Foto: Deník/ Redakce

Jak se na tuto věc díváte vy jako zkušený lékař, jako manažer, ekonom i senátor? Má, nebo nemá být, karenční doba znovu zavedena?

Už to, že se otázka tak často vrací na přetřes, je znamení, že odpověď není jednoduchá. Chápu zaměstnavatele, kteří mají problém s tím, že někteří zaměstnanci jsou v pracovní neschopnosti často kvůli banalitám! Na druhou stranu ovšem rozumím zaměstnancům především nízkopříjmových povolání, kde je každý den výpadku příjmu citelně znát v rodinném rozpočtu. Když byla karenční doba zavedená v roce 2008, tak se výrazně snížil počet nemocných, ale prodloužila se doba pracovní neschopnosti.

Mohou tři dny bez výplaty nějak omezit rodinné rozpočty? V době obavy z růstu cen energií a potravin to už nemusí být pouze teorie.

Bohužel, v současné ekonomické situaci si umím představit, že je pro někoho třídenní výpadek příjmu problém. Je však otázkou, zda si přecházením choroby nemůže dotyčný zadělat na daleko vleklejší a vážnější zdravotní problém, který bude mít do rodinného rozpočtu daleko větší dopad.

Nehrozí, že budou lidé chodit do práce i ve stavu, kdy by měli být v posteli?

Samozřejmě! Hrozí! Je řada nemocí, u kterých opravdu stačí zůstat dva až tři dny doma v klidu a jste opět fit. Přecházením nejen škodíme sami sobě, ale ještě nemoc šíříme a ohrožujete ostatní.

Jak byste případné zavedení karenční doby řešili ve strakonické nemocnici?

Myslím, že po diskusi s oběma odborovými organizacemi bychom se pokusili jít cestou možného zavedení tzv. „sick-days“. V průběhu roku tedy několik dnů, kdy může zaměstnanec v případě nemoci zůstat doma, aniž by tato nepřítomnost měla dopad na jeho příjem.

Máte nějaké zprávy nebo reakce od lékařů, jak na to nahlížejí? A co vaši kolegové senátoři?Každý lékař si přeje, aby jeho pacient především dbal na prevenci a staral se o své zdraví. Nemocný pacient má dodržovat klidový režim, dopřát tělu čas k boji s nemocí a nabrání sil. V českém Senátu jsme tuto problematiku zatím nediskutovali. Ale předpokládám, že rozložení názorů podle Gaussovy křivky bude stejné jako ve společnosti. Tedy od odmítání, přes neutrální postoje až po zpřísnění možné délky karenční doby.

A jaký je váš osobní názor?

Osobně jsem přesvědčen, že zdraví je to nejcennější, co máme. Nicméně také jsem zažil hodně „úniků do nemoci.“, a tato chytračení tedy opravdu nemám rád. A hlavně. I oproti výpadku příjmu z důvodu nemoci je možné se pojistit!