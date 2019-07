Strakonice – Rekonstrukci za více než tři miliony korun potřebuje tribunu na hřišti Na Sídlišti v ulici Máchova. Má špatnou střechu.

Tribuna je zavřená už od loňského srpna. „Statik tehdy řekl, že už nevyhovuje. A je to vidět na první pohled. Je celá prohnutá,“ uvedla vedoucí střediska sportovních hal a fotbalových hřišť STARZ Strakonice Jitka Krýzová. Diváci se tak mohou na fotbalová utkání dívat už je z prostoru okolo hřiště. „Pokud to jde, snažíme se zápasy přesouvat jinam. Protože ani fotbalisté se do kabin nedostanou předním chodem, musejí zezadu,“ dodala Krýzová. Omezený je také provoz atletické dráhy, kdy jsou uzavřené čtyři dráhy z šesti.