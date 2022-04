Tribuna na Křemelce vyjde na pět milionů. Podmínkou je dotace

Strakonice se chystají opravit další ze sportovních zařízení. Tentokrát by to mohla být tribuna sportovního areálu Na Křemelce. Zda k samotné realizaci dojde je podmíněno přidělením dotace. Novinářům to řekla tisková mluvčí radnice Markéta Bučoková.

Sportovní tribunu čeká rekonstrukce. | Foto: Markéta Bučoková, Město Strakonice

Tribuna sportovního areálu Na Křemelce je objekt občanské vybavenosti ve sportovním areálu STRAZ Strakonice ze 70. let minulého století. „Součástí opravy bude zejména obnova nátěrového systému ocelových konstrukcí, výměna trapézového plechu na střeše a vlnitého plechu na stěně, včetně doplnění stěnových ztužidel a zábradlí,“ doplnila mluvčí. Hitparáda krádeží. Vedou sýr za 33 korun a malý kluk V rozpočtu města jsou vyčleněny finanční prostředky na realizaci zakázky, ale ta se uskuteční pouze v případě, že bude poskytnuta dotace z Jihočeského krajského úřadu. Tato skutečnost bude známa nejpozději k 31. květnu letošního roku. Po vyhodnocení nabídek na stavební práce komise rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky, kterou podala společnost JV BAU eu, s.r.o., Prachatice za celkovou rozpočtovou cenu díla 5,2 milionu korun včetně DPH. Realizace by měla proběhnout od června do října letošního roku.