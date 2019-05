České Budějovice - Viktorové, táta František a synové Vojtěch a František, slaví na den stejně svůj nástup do služby. Každý se na policejní dráhu, kterou vnímají svorně jako poslání, vydali 1. května. Jen délka služby se u nich liší.

Tři policaji v rodině. Táta František Viktora a synové Vojtěch a František. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

Začalo to 1. května roku 1996. Tenkrát ještě bezdětný František Viktora přišel o svou dělnickou profesi a rozhlížel se, kam dál. Inspirací pro nástup do policejní služby mu byl strýček a motivací byla skutečnost, že policisté budou mít práci vždycky, protože co svět světem stojí, lidé zkrátka zlobí. „Strýček, kterému jsem práci u policie tak trochu i záviděl, mi všechno vysvětlil. Řekl mi, co mám pro přijetí udělat,“ vzpomíná na své policejní začátky František Viktora, kterému se dnes dovolají ti, kdo vytočí linku 158. Přesně o rok později sejeho strýc policejní práce dobrovolně vzdal se slovy: „Náhradu za sebe jsem našel, tak můžu od policie v klidu odejít.“