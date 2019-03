Děti se tak díky penězům mohou například setkat se známými osobnosti. A chystá se i nahrávací studio. „Chtěli bychom děti nalákat k mluvenému slovu. Naučit je nejen nahrávat hudbu, ale také dělat rozhovory a podobně. Jako v rádiu,“ popisuje za DDM Miroslav Chum.



Co už se uskutečnilo, jsou setkání s osobnostmi. Do své práce nechal děti z fotografického kroužku nahlédnout fotograf Jiří Šimeček, který fotil Rallye Dakar. „Děti získají další motivaci pro svoji činnost a vidí, kam až se mohou dostat, pokud se něčemu věnují,“ dodal Chum.



Jak uvedl zástupce ředitelky DDM Lukáš Schovanec, novinkou jsou i workshopy, které mají přilákat zájemce do kroužků. Uvažuje se například o dřevořezbě. Ale nejprve si lidé mohou přijít zdarma vyzkoušet, o čem to je. Pokud budou mít i nadále zájem, kroužek se teprve otevře.



Klára Alešová