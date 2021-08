Pane doktore, strakonické OČKO bude brzy slavit jubileum.

Ano, v příštím týdnu to bude půl roku od chvíle, kdy jsme naočkovali prvního klienta v očkovacím centru. Prvním pacientem byl 11. února muž (81), který přišel na přeočkování Pfizerem. První den jsme měli objednaných 12 lidí na hodinu. Od té doby jsme se samozřejmě hodně posunuli, zažili jsme veselé i vyhrocené okamžiky, ale tak to při práci s lidmi bývá. Dneska očkujeme kolem stovky lidí za hodinu a jede to perfektně.

Jak vidíte práci dobrovolníků, kteří se v centru střídají?

Je jasné, že si nikdo z vás, kteří tu káru táhnete s námi už od samého začátku, nepředstavoval, že ještě v srpnu budete chodit pomáhat. Přijměte za to mé obrovské poděkování a úctu! Současně moc děkuji i těm, kteří se přidali později.

Ještě nedávno centrum zažívalo velké nápory, vždyť přišlo i 1200 pacientů za den. Jaká je situace nyní?

Boom už máme za sebou a čeká nás fáze postupného útlumu provozu OČKA. Zatím platí, že nejpozději tělocvičnu opustíme do konce září, ale nevylučuji, že to může být i dříve. Každopádně již zhruba od poloviny srpna pojedeme v klidnějším režimu.

Minulý týden byl ještě trochu atypický v tom, že byl v jihočeských nemocnicích oficiálně vyhlášen Týden očkování bez registrace. Byli jsme připraveni na větší zájem ze strany veřejnosti s tím, že bude více než jindy chodit neobjednaných pacientů. I když se jednalo o tzv. týden, samozřejmě v tom budeme pokračovat i v dalších týdnech provozu.

Jaký je váš názor na aplikaci třetí dávky?

Třetí dávka se zatím neplánuje, ačkoliv v Izraeli už ji aplikují. Sám jsem zvědavý, jak to bude dál, ale podle mě bude. Otázkou je kdy.

Hodně se mluví o proočkovanosti. Jak si stojí náš okres?

Strakonický okres si nevede stran proočkovanosti úplně špatně, ale mohl by na tom být lépe. Zejména Blatensko a Vodňansko. Samozřejmě vymýšlíme, jak to zlepšit. Chystáme se na blatenskou pouť, jezdíme mobilně očkovat do firem.

A co očkování přímo doma u pacientů?

Na očkování u lidí doma zatím nejsme zařízeni, ale uvidíme. Máme s tím trochu špatnou zkušenost z jara, kdy jsme jezdili dělat PCR testy k „nemohoucím“ osobám domů, z nichž ale naprostá většina by byla transportu bez větších problémů schopna.