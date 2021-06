Třeboň po koronavirové pauze zaplňují návštěvníci. Do města přijíždí první turisté a vydávají se poznávat město i okolí. Na okraji města se zaplňují kempy karavany.

Třeboň se postupně zaplňuje rekreanty. Táhnou je vycházky do přírody. | Foto: Deník/Jitka Davidová

Skupina dam přijela poznávat město z Mladé Boleslavi. Ve čtvrtek se ženy vydaly ke Schwarzenberské hrobce. "Je nás více, některá děvčata šla dnes jen do města, my jsme se vydaly k hrobce. Jsme ubytované v hotelu poblíž lázní. Jdeme procházkou od hrobky a chystáme se do města na koktejl. Užíváme si to tu bezvadně. Máme krásné počasí. U rybníka Svět je opravdu nádherně," vylíčily tři ženy Anna, Věra a Jaroslava.