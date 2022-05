Traktory při srazu sekaly a obracely. Traktoriáda ve Chmelné předvedla senoseč

„K traktoriádě jsme se odhodlávali pět šest let,“ uvedl Pavel Kmoch z Chlumu. „A letos jsme se rozhodli, že to zkusíme. Tady ve vesnici má minimálně jeden traktor defacto každý. Jsou tu nadšenci, kteří dělají z traktorů krásné stroje. Počasí nám vyšlo, lidi přišli, takže je to výborné.“ Pavel Kmoch s Michalem Tomáškem z Chmelné přemýšleli, jak by chmelenskou traktoriádu odlišili od jiných v okolí. „Někde mají orbu, jinde jezdí terény, my se zaměřili na sklizeň travin,“ říkali. „Takže trávu s traktoristy na louce posečeme, rozhodíme ji, obrátíme, slisujeme, a to v pojetí, jak šel čas. Máme tu starší stroje, se kterými se začínalo, koňské sekačky, pohrabovačky, obracečky, kosu. Od nejstarších strojů po nejmodernější.“ A tak mohly děti i dospělí vidět nejenom, jak vypadaly stroje, které zemědělci zapřahali do traktorů v minulosti, ale také, jakým způsobem tyto stroje pracovaly. Díky tomu posléze nastala nevídaná situace - na louce se vedle sebe tužily stroje z doby pra a prapradědů a nejmodernější mohutné traktory s obří technikou s velkou šíří záběru, které po poli jezdily několikanásobně větší rychlostí.

Například historickou hrabačku předváděli v akci mladí kluci na třicítce traktoru. „Hrabačka moje není, traktor ano,“ řekl majitel Marek Baier z Brloha. „Nezkoušel jsem s ní jezdit, nechal jsem to mladším. Kluci mají větší radost z toho s ní jezdit. Já mám jenom tento traktor, který se mi podařilo koupit a jsem rád, že ho mám, protože je to ohromný pomocník. Doma s ním udělám všechno, co potřebuju. Kolečko už dneska nevezmu do ruky. Je to Zetor 3011 z roku 66. Exportní traktor, koupil jsem ho v Německu.“

Jak seče stará žací lišta předváděl se svým traktorem Patrik Šejnoha z Dubného. Lišta pracovala spolehlivě, trávu kosila kvalitně. „Udělali jsme si sem s traktorem výlet,“ řekl Patrik Šejnoha. „Pořád ho používám, na drobnou farmařinu je super. Hlavně díky té žací liště. Dostali jsme ho se ženou jako svatební dar, věnem od tchána. Funguje perfektně, i po dlouhé přestávce chytne jako nic, také s ním tahám, má dobrou hydrauliku. Je to Deutz, asi pětadvacítka, tak z roku 1958. A není s ním žádný problém. Mám i nahrabovačku.“ Traktor má dva roky. Kdyby ho Patrik Šejnoha nepoužíval, mohli by i by se návštěvníci traktoriády potěšit svatebně ozdobeným traktorem tak, jak je zvěčněn na svatebních fotografiích s ženichem a nevěstou.

Po ukázkách senoseče následovala výkonnostní soutěž v couvání s traktorem s vlekem na čas a přesnost ve vymezené dráze. Odpoledne uzavřela volná zábava v pivním stanu s živou muzikou.