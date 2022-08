Na trať se vydaly traktory domácí i tovární výroby a byla to podívaná. Někteří se rozjeli naplno, až se za nimi prášilo a bahno létalo, jiní zvolili raději opatrnější jízdu, aby si svůj pekelný stroj neutopili. I tak někteří museli jízdu opakovat, protože první pokus jejich traktor nezvládl.

Zpestřením pro pobavení byla jízda traktoru, který vezl na podvozku ještě kanoi s posádkou. Vyhlídková jízda byla bez problémů, ten nastal až u díry s bahnem, kde se podvozek zasekl a bylo nutné více šlápnout na plyn a kánoe se utrhla.

„Traktoriády nemají chybu, to je vždy skvělá podívaná. Závodníci mají můj obdiv, jak se dokáží s traktorem rozjet a dát do toho vše. Já bych se asi bál, že to někde převrátím,“ přiznal sledující Roman Řežábek.

V ulicích Klatov se vrátili do 19. století, o oživené prohlídky byl zájem