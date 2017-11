Trabantomaniaci ze Strakonic aneb Když frčely trabanty

Strakonice - Radek Zajíc (43) ze Strakonic si svého prvního trabanta pořídil v 18 letech.

Trabant je jedna ze značek vyráběných v minulosti automobilkou Sachsenring v saském městě Zwickau. V předválečném období patřila továrna automobilce Horch, která se zabývala výrobou luxusních vozidel. Model 601 s dvoutaktním motorem a karosérií z duroplastu se stal jedním ze symbolů NDR (Východního Německa).

„V době svého vzniku to bylo geniální auto. Cenově dostupné, jednoduché na řízení, nenáročné na údržbu a vždy lehce opravitelné. V roce 1995 jsme s kamarády založili Trabi club ve Strakonicích a začali jsme s auty závodit,“ vzpomíná Radek Zajíc. Prvního závodu, kterého se zúčastnili, byl Trabant cross v Sedlčanech. O tři roky později si postavili dva první trabanty pro závody na historické ralley. Jezdíme ve třídě do 1000 cm3. „V rallye historických automobilů, v kategorii trabant se umísťujeme na předních příčkách,“ říká Radek Zajíc.



První automobily značky trabant vyjely z německé automobilky v Zwickau do ulic před šedesáti lety, přesně 7. listopadu 1957. Tehdejší načasování nebylo náhodné. Mělo všem připomínat výročí vzniku Velké říjnové revoluce v Rusku 1917. Historické souvislosti jsou dnes již zapomenuty, ale nostalgické vzpomínky k těmto dnes již veteránům, vydržely některým automobilovým nadšencům dodnes. „Trabanty jsou dnes hračkou pro dospělé. Navíc mají své kouzlo a svou duši. Určitě si s klukama připijeme na jejich zdraví a hlavně na jejich ještě dlouhou životnost,“ doplňuje Radek Zajíc. Za 14 dní pojedou poslední historické rallye v Písku a pak už své miláčky uloží odpočívat na zimu do garáží.