Autor, k jehož nejslavnějším sochám patří Růžový tank, nyní vítající hosty Vojenského muzea v Lešanech, Miminka na Žižkovské věži nebo Obrácený sv. Václav na koni, tak našel zajímavý venkovní výstavní prostor v jižních Čechách. V zámecké zahradě lze obdivovat hned čtyři jeho díla.

David Černý i podle návštěvníků budí emoce. „Je to velmi zajímavé zpestření, do Bechyně tak lze kromě klasiky jako je zámek, věž nebo most Duha, vyrazit také za nevšedním uměním,“ zhodnotila Jana Pechová, která zde byla na dovolené.

V Bechyni je podle jednatelky Zámeckého resortu Bechyně Nicole Stava k vidění Fakáč, Viselec, Quo vadis (Trabant) a také Thinker. Původní verze Trabantu s přirozením kráčí jakoby parkem. Černý ho vyrobil z kovu a laminátu v roce 1990. "S Davidem nás spojuje osobní přátelství, nápad k zapůjčení soch do Bechyně vznikl spontánně a máme z výstavy velkou radost," popsala za majitele resortu.

Všechny čtyři sochy jsou podle Nicole Stava různorodé. "Vybrali jsme je tak, aby se líbila alespoň jedna snad každému. Je to figurativní Viselec, abstraktní Thinker, Prostředníček, který vzbuzuje úsměv či udivení a dnes již historicky známý Trabant. Poslední dvě sochy si velká většina návštěvníků vybavuje z Prahy. U Trabanta si lidi pamatují instalaci na Staroměstským náměstí, a opravdu velká většina lidí to komentuje ve smyslu: "U toho jsme se tenkrát fotili na Staromáku," zmínila Stava.

Prostředníček mířil na hrad

Na rohu jízdárny stojí hned impozantní Fakáč. Pětimetrový nerezový vztyčený prostředníček z roku 2013 vznikl dle sochaře jako inspirace letargickou a vzteklou společností. „Myslím, že je to nejčistší symbol odporu,“ podotkl Černý. Když ho tvořil byl naštvaný na Zemanovy praktiky nabourávající zásady demokracie. Desetimetrová fialová verze plula na pontonu na Vltavě a směřovala na Pražský hrad. Fakáč tenkrát zaujal i zahraniční média, server BBC ho popsal jako poselství levicovému prezidentovi Zemanovi a politické straně, kterou založili jeho příznivci.

Viselec z roku 1996 zobrazuje Sigmunda Freuda visícího za jednu ruku s druhou rukou v kapse. Černý se tou dobou zamýšlel nad příchodem nového tisíciletí a nad tím, co se v jeho průběhu stane. Vybral si proto osobnost, která pro něj byla symbolem intelektuála posledního století. I toto dílo budilo rozruch, hlavně na výletě v americkém Michiganu, kde ho zachraňovali dokonce hasiči.

Kráčející automobil

Porevoluční Trabant má připomínat rok 1989. Mnoho východních Němců v té době odcházelo na Západ a jejich dočasným azylem se stala budova velvyslanectví Spolkové republiky Německo. Bylo jich přes čtyři tisíce a mnozí z nich tu po sobě zanechali automobily této značky. Dle slov sochaře si žije vlastním životem.

„Kráčející Trabant s nápisem Quo vadis byl vyloženě dobovou záležitostí, vystavili jsme ho na Staroměstském náměstí v den, kdy se slučovala marka. Nakonec ho ode mě koupilo Německé velvyslanectví v Praze, v jehož zahradě dnes stojí jeho bronzový odlitek,“ řekl David Černý pro Hospodářské noviny.

Zajímavostí je, že David Černý si na výrobu Trabanta půjčil peníze od otce. Za výdělek z prodeje si pak koupil automobil. Jedná se zřejmě i o největší bronzovou sochu od roku 1990 v Čechách.

Obří hlava z nerezu

Thinkera česky volně přeloženo myslitele Černý stvořil v roce 2015. Jeho 450 centimetrů vysoká verze stojí na dvoře Lycea Alpinum ve Švýcarsku. Zmenšená hlava s mozkem uvnitř má symbolizovat, že všechny věci mají mezi sebou nějakou souvislost.

Sochy mohou návštěvníci vidět do konce září. Otevírací doba parku je v srpnu, úterý až neděle (9 až 16.30 hodin) a v září, čtvrtek až neděle ve stejný čas.