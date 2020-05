Oprýskaná fasáda OD Prior bude brzy zářit novotou. Pro letošek ale jen jedna strana.

Otava bude mít kus nové fasády. | Foto: Redakce

Strakonickému deníku to řekl místopředseda představenstva vlastníka objektu LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Zbyněk Cejnar. „Jde o stranu směrem k panelové zástavbě Na Ohradě. Všechny dlaždice zmizí a bude tady štuková omítka,“ dodal Zbyněk Cejnar s tím, že společnost má stavební povolení na celý objekt a v průběhu let chce opravit celou fasádu.