Nyní CBS Nakladatelství, které tuto edici postupně vydává, začíná mapovat region Strakonicka. „V současné době probíhají přípravy a sběr informací pro knihu leteckých fotografií Strakonicko z nebe,“ říká obchodní ředitelka Blanka Imramovská.

Lidé se tak můžou těšit na letecké snímky, které pravděpodobně ještě nikdy neviděli. Kniha zachytí krásy zámku Blatná, Volyně a nebo proslulých Hoštic. Vedle toho budou k vidění zajímavé památky tohoto regionu, ale i příroda, či pohledy, které zaujaly fotografa při letu nad Strakonickem. „V současné době se pohybuji na Nymbursku a sbírám potřebné podklady, všímám si krajiny, zajímavostí i dominant regionu. Největší pikantnosti, které se mnohdy skrývají v útrobách kraje, ale znají většinou jen místní. Jejich rady a doporučení jsou proto pro nás při tvorbě knihy velmi cenné,“ říká projektový manažer Jaromír Vonka.

Fotografie v knize jsou pořízené především z letadla. „Po několikaletém létání nad Slovenskem jsem se rozhodl v roce 2012 začít objevovat z nebe i Česko. Musím uznat, že je to úplně jiná krajina než naše hornaté a bouřlivé Slovensko. Česko mi připadá jako pohádková země. Z nebe jsou vidět malebné vesničky a návsi s jezírky, o kus dál zase nádherné zámečky nebo dominantní hrady. Velkým zážitkem pro mě bylo letět okolo úchvatných historických měst. Do české krajiny jsem se opravdu zamiloval a velmi rád se s Vámi podělím o to, jak jsem Česko z nebe viděl,“ říká majitel firmy, pilot a fotograf Milan Paprčka.

Kniha leteckých fotografií Strakonicko z nebe vyjde v druhé polovině příštího roku.

Alice Šplíchalová