Nedaleko Višňové lze v zastrčené lokalitě u lesa a rybníčku daleko od městského ruchu najít jedinečné dřevěné stavby. Vyhlídkový posed ve stromě, nebo plovoucí srub na vodní hladině se může stát místem odpočinku i pro vás.

Jak vysvětlil provozovatel David Chalupka z Kardašovy Řečice, kde mají i penzion s wellness, dřevěné objekty pronajímá včetně rybníka a řady příslušenství. Osobně má totiž rád glamping. „Jde o spojení kempování s vybavením, propojení s přírodou a něco takového jsme chtěli dopřát i našim hostům,“ řekl úvodem.

Sauna, termální sud a nekonečný klid

Lidé v současné uspěchané době podle něj oceňují možnost opustit civilizaci, pobýt v lese, zachytat si ryby a užít si chvilky bez internetu a televize. „Mimo to si odpočinou také v sauně, či termálním sudu, z kterého lze v noci pozorovat hvězdy,“ dodal David Chalupka.

Sauna je podle něj skvělá prevence a vyhání bacily z těla. „Doporučil bych ji do každé rodiny, stačí chodit pravidelně jednou za týden a nemoci se vám vyhnou obloukem,“ konstatoval Chalupka.

Energii dodávají solární panely. „Elektrika tu není zavedená, ale čerpáme ji z přírodních zdrojů za pomoci solárních panelů umístěných na střeše,“ uvedl. Jako sociální zařízení lze využít buď chemickou toaletu nebo klasický chemický záchod v lese.

Majitelé stále doplňují ryby, načiní si lze u nich také půjčit. „Většinou se chytá stylem Chyť a pusť, ale hosté si rádi kapra udělají na grilu k večeři, když na to přijde,“ dodal provozovatel jihočeského ráje.

Kromě rybaření se nabízí výlety do okolí, cyklistika, v létě a na podzim houbaření, či sběr jiných plodů. „Lze zde také pozorovat ptáky a lesní zvěř, z kulinářských zážitků je možné využít i tzv. setonův hrnec a uvařit si tímto zálesáckým způsobem nějaké dobroty,“ popsal David Chalupka.

Známá klientela i obyčejní lidé

Zájem o pobyt je podle Chalupky veliký, někteří lidé se objednávají na rok i dva dopředu. „Klientela je různorodá, jezdí k nám televizní i filmové hvězdy, známé osobnosti z různých odvětví, ale i obyčejní lidé,“ popsal s tím, že se zde konají například i rozlučky se svobodou, pánské či dámské jízdy. „Lidé si sem přijedou doslova vyčistit hlavu, a tak jim půjčujeme i pípu,“ smál se.

Ideální rodinná dovolená

Ze středních Čech si zde pětidenní volno zrovna užívali Zuzana Fišerová a Jan Mrázek s dětmi Terezkou a Kristýnou. „Jezdíme si sem odpočinout, bydlíme na vodním srubu. Letos poprvé jsme i rybařili, zatím jsme chytili a pustili jednoho kapra,“ popsal Jan Mrázek. „Udělali jsme si také výlet na Červenou Lhotu, jen je škoda, že tam není voda,“ poznamenala Zuzana Fišerová.

Děti nadchnul koupací sud i plovoucí dům. „Venku je zima a my se koupali v teplém sudu, to by nás ani nenapadlo, že to jde,“ prozradila Terezka. „Taky si tu hrajeme u vody a v lese, baví nás hřiště s houpačkou. Snídáme na terase a koukáme na východ slunce, to se mi moc líbí,“ dodala Kristýna.

Sauna také potěšila. „Vyzkoušeli jsme i saunování, holky moc bavilo lití vody přes kameny,“ přiblížila Zuzana, podle které jde opravdu o ideální a velmi romantickou dovolenou. „Jsme tu sami, nikdo nás neruší, přítel je introvert a užívá si to, že nás má jen pro sebe,“ popsala s tím, že se zde nebojí chodit ani v rouše Adamově. „Nikdo tu není, a tak večer neřešíme, a jdeme si vykoupat nazí, pozorovali jsme z termálního sudu i úplněk a bylo to nádherné,“ upozornila na další skvělou výhodu soukromí.

„Není tady ani signál, takže jsme neřešili ani práci, ani školu,“ uzavřela Zuzana Fišerová s nadsázkou.