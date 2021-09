"Zničili polovinu unikátních velkoformátových panelů. Způsobili tak škodu v desítkách tisíc korun. Na případu dál pracují kriminalisté. Na zadržení mají hlavní podíl strážníci Městské policie Písek," uvedl k případu mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Putovní výstava zahrnuje 26 velkoformátových panelů, které prostřednictvím fotografií znázorňovaly význam vody pro civilizaci. Expozice měla být k vidění do úterý 21. září, teď ale výstavní prostor podél řeky lemují jen prázdné rámy. Pro místní je to smutný pohled. "Je to hrůza a ostuda. Určitě bych je tu škodu nechala odpracovat, aby udělali něco pro město, třeba šli sbírat odpadky nebo hrabat listí," poznamenala obyvatelka Písku Lada a stejného názoru byla i paní Markéta. "Vůbec nechápu, jak někoho může napadnout tohle udělat. Určitě bych jim to dala k náhradě a jako trest by měli dělat nějaké veřejně prospěšné práce." Pohled na prázdné rámy rozzlobil také seniora Jana. "To se nemělo stát. Byli to určitě nějací chuligáni. Dal bych jim velkou pokutu a nejlépe je i zavřel," řekl.

Je to smutné, říká slavný egyptolog a spoluautor výstavy

Incident zasáhl také autory venkovní výstavy. "Je to moc smutné a deprimující, že výstava byla pro město Písek několika devianty předčasně ukončena. Nicméně věříme, už je vzhledem ke skvělým ohlasům a reakcím z jiných měst, že jde o zcela abnormální situaci," reagoval na událost kurátor a spoluautor výstavy prorektor Univerzity Karlovy Miroslav Bárta. Celá věc je o to smutnější, že v žádném jiném městě, kde výstava hostovala, se nic podobného nestalo. V Písku to navíc není první incident. Před dvěma týdny totiž došlo k poškození panelů graffiti. Poničeny byly tři výstavní tisky.

Jak se dvěma mladíkům podařilo zdemolovat polovinu panelů nechápe ani producentka výstavy Olga Menzelová Kelymanová. "Vnitřní desky jsou zhotoveny z forexu, panely jako takové jsou vyrobeny z lehkých hliníkových slitin a váha jednoho panelu se zátěží se pohybuje kolem 250 kilogramů. Myslím, že náročné to být muselo – vandalové si museli přeskládat věci v hlavě tak, že jim bylo jedno, že pošpiní své jméno, své rodiče, poničí práci mnoha lidí a znemožní výstavu komukoliv dalšímu vidět. To vyžaduje mimořádný charakter," komentovala řádění mladých vandalů.

Celkovou škodu vyčíslili organizátoři výstavy na 100 tisíc korun. "Z našich prostředků necháme zhotovit nové tisky a opravit poškozené panely, aby výstava mohla dále pokračovat. Expozice byla pojištěna, ale vzhledem k tomu, že jsou pachatelé známi, bude posléze patrně pojišťovna vymáhat finanční prostředky z rodin nezletilých," uzavřela Olga Menzelová Kelymanová. Jihočeští policisté případ vyšetřují pro trestný čin výtržnosti a poškozování cizí věci.