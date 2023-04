Už jsem četl hodně komentářů a názorů na internetové podvodníky a jejich oběti. Jak mohli naletět, blbci, chamtivci, hlupáci. Záměrně volím slušnější výrazy. Ovšem stačilo málo a mohl jsem být mezi nimi. Posuďte sami.

Petr Škotko | Foto: Deník

Na messengeru mi cinkla zpráva z profilu mého skvělého kamaráda, abych mu zaslal své telefonní číslo. Nu což, asi mu zmizelo. Číslo jsem poslal i s otázkou, proč ho potřebuje. Odpověď zněla: Přijde ti kód, ten mi pošli a dostaneš kartu od Amazonu. Já vyhrál 5000 Kč.

Jako rána kladivem. Tohle není jeho styl! Když jsem napsal, že v tomhle nejedu, můj „kamarád“ zmizel z messengeru. Hned jsem zavolal tomu správnému. „Jsi už asi desátý, někdo mi naboural profil.“

Byl jsem vlásek od velkého maléru – možná vyluxování účtu, možná „jen“ blokace telefonu. Nevím. Ale jedno vím jistě. Tvrzení policie, že kyberšmejdi zdokonalují své triky, je pravda. Doteď jsem si myslel to, co asi většina lidí: To se mně nemůže stát. Nyní vím, že komukoliv a kdykoliv. Jednoduché věty Buďte opatrní nebo Vezměte rozum do hrsti nabývají na významu. Protože dopadení takových šmejdů, kteří stisknutím klávesy mažou stopy, je nadlidská práce s pramalou nadějí na náhradu škody.

Ale je tady ještě jedna věc. Neumím si představit, co bych s takovým zmetkem udělal, kdyby se mi dostal do rukou. Žádný trest není dost velký a tak plně chápu význam slova lynč. Jen bych asi v kriminále skončil já a ne šmejd.