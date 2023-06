Škotko Petr Foto: Archiv DeníkuZdroj: Deník/Klára AlešováPřesně 121 000 eur (2 925 000 Kč) mu policisté vyměřili poté, co ve svém voze překročil rychlost o 30 km/h. Ve Finsku se pokuty na silnicích totiž vyměřují jako procento z příjmů hříšníků.

Pokud to právní systém Finska umožňuje, naskýtá se otázka, zda by to samé mohlo fungovat i v Česku. Podle mého názoru ano. A dokonce tento princip považuji za jednu z možností, jak zvýšit bezpečnost na silnicích.

Nejsem moralista, na mém kontě jsou pokuty také, a někdy hodně velká klika, že mne dopraváci zrovna nestopli. Ani mi nevadí lidé, kteří jsou bohatší než já. Pokud by se však hlasovalo o tom, zda vyměřovat pokuty na silnicích jako procento z příjmů hříšníků, zvedl bych ruku pro. Ne kvůli pomstě bohatým, ale na podporu těch, kteří udělají přestupek spíše náhodou a jsou trestáni stejně jako ti, kteří ostatní ohrožují vědomě. Nemluvě o tom, že státní kase je jedno, odkud peníze má. Ty totiž nesmrdí.

Případ z Finska určitě mnohé české řidiče pobavil. Mě také. Ani si nemyslím, že by pan Anders Wiklöf utrpěl zas tak velkou škodu. Ale věřím, že si příště dá pozor, protože platit takovou sumu častěji by možná bolelo i jeho. Finsko může být každopádně v tomto směru pro české zákonodárce inspirací.