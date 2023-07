Pro každého novináře znamená setkání s prezidentem rodné země zážitek. A také poctu. Za mé 27 let dlouhé praxe se mi tato událost přihodila dvakrát – v roce 2016 v případě Miloše Zemana a letos ve středu 19. července v případě Petra Pavla.

Návštěva na Lipně. Prezident sledoval práci záchranářů. | Foto: Deník/Petr Škotko

K Miloši Zemanovi bych se nerad vracel. Jednak proto, že sedm let už je dlouhá doba a také proto, že nechci dát záminky k nějakým spekulacím. Nicméně v té době byl Miloš Zeman i přes různé kontroverzní situace velmi chytrým politikem a zdatným rétorem.

Petr ŠkotkoZdroj: DeníkZákonitě se tím pádem ale nabízí otázka, jak na mne zapůsobil Petr Pavel. Byl jsem velmi zvědavý, zda v reálném světě působí na své okolí stejně, jako při kampani na televizních obrazovkách. Nebyl jsem zklamán. Pan prezident i první dáma vystupují velice skromně, ale ne odtažitě. Umějí si získat pozornost a z obou čiší klid a vyrovnanost. Pan prezident na otázky reagoval s rozmyslem a viditelnou snahou podat co nejstručnější a pravdivou odpověď.

Musíme ale brát ohled na nezanedbatelnou skutečnost, že Petr Pavel navštívil jižní Čechy v rámci prezidentského kolečka po českých krajích. Prostě si buduje určitou image. Jiné to určitě je a jistě ještě bude na oficiální úrovni při jednání s vládou a ministry. Pokud je tak inteligentní a lidský, jak působí navenek, musí si klidné a logické uvažování udržet i na tomto bojišti. Neustupovat. Jen hlupák by si mohl myslet, že Česká republika neprochází krizí jak finanční, tak morální. Drtivá většina lidí si to dobře uvědomuje a nechce slyšet kličkování. Chce slyšet nazývání věcí pravými jmény a jasný návod na to, jak vše zvládnout. I za cenu určitého utahování opasků. Podle toho, co jsem viděl a slyšel na vlastní oči, tak věřím, že tenhle prezident na to určitě má.