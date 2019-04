Není se čemu divit, i přes tvrzení o tom, že s touto možností počítali, bylo jasné, že doufali v potvrzení neplatnosti voleb kvůli porušení předvolební soutěže ze strany Strakonické Veřejnosti (SV) a dojde tak na jejich opakování.

Přes zdánlivé uklidnění to ale ve Strakonicích pěkně bublá. V hospodách padají názory, že pánové Vondrys a Janský by měli jako chlapi uznat porážku a začít pracovat v zájmu města. Ne, že by tím rostla popularita Strakonické Veřejnosti, ale „akciovka“ Vondrys & Janský dost razantně ztrácí na oblibě a podpoře. Ředitel představenstva teplárny Pavel Hřídel chce dokonce Karla Janského oficiálně vyzvat, aby stáhl žalobu a udělal to, co už měsíce proklamuje – že mu jde o Strakonice. „Nefungující zastupitelstvo je pro společnosti, kde má město účast, tragédií. U teplárny o to větší, že město je většinovým vlastníkem a nemůže bez souhlasu zastupitelstva vyslat svého člena na valnou hromadu. Nemůže tak vůbec kontrolovat její chod,“ vysvětluje důvody Pavel Hřídel. Výzvu chce zaslat také i Pavlu Vondrysovi nebo starostovi Břetislavu Hrdličkovi (SV).

Těžko říct, zda uspěje. Obyvatelé Strakonic vesměs očekávají, že krajský senát potvrdí výsledky voleb, ale jisté to není. Z logiky věci je jasné, že i kdyby krajský senát zasedl dnes, je už skoro pozdě. Vrácení kauzy Ústavním soudem bude řešit stejná trojice českobudějovických soudců, která je v listopadu prohlásila za neplatné. Nikdo neví, kdy zasednou a jak moc budou Ústavní soud respektovat. V tomto světle se tedy iniciativa Pavla Hřídela zdá být nejjednodušší – nebude žaloba, nebudou tahanice. I když jde o apelaci na svědomí lidí, kteří si přes soudy vyřizují osobní nenávisti.

Zastupitelstvo už neexistuje půl roku. Strakonice fungují, i když v jakémsi útlumu. Ale to nelze donekonečna. Ústavní soud jasně řekl, že nedošlo k hrubému porušení volebních výsledků, tedy že by několik plakátů navíc těžko změnilo říjnová čísla. To je holý fakt. Takže je na čase, abyste všichni, kteří jste z lidí ve Strakonicích udělali cestující v autobuse bez řidiče, udělali za vším tlustou čáru, skončili se vzájemným osočováním a urážením a chovali se jako ti, kterým jde opravdu o klidný život ve Strakonicích.