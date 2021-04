Stezka Po stopách velikonočního zajíčka

Po stopách velikonočního zajíčka se můžete vydat z Lišova. Trasu přichystaly oddíly pobytu v přírodě Hadimršky a Šipky směr k rybníku Utopený a dál. Začíná se od informační cedule v ulici Tyršova v Lišově. Těšit se na úkoly mohou malí i velcí. S sebou si vezměte tužku a papír. Procházka je dlouhá 2 km (a pak 2 km zpět).

Čarodějnická soutěž

Tradiční čarodějnice v parku s dětmi v kostýmech a pálením postavy čarodějnice v Jindřichově Hradci se letos nebudou moci zřejmě uskutečnit. Aby si zvyk děti připomněly, vyhlásil pro ně místní KD Střelnice výtvarnou soutěž o ceny. Kdo se chce zúčastnit, ať namaluje jakoukoliv technikou motiv čarodějnice a se souhlasem a pomocí rodičů ho naskenuje a zašle na mail soutezkds@jh.cz. Možné je se přihlásit i s fotografií vlastnoručně vyrobené čarodějnice. Zato se nepočítají děti v převlečení za čarodějnici. Nutné je uvést jméno a příjmení a věk autora. Posílat můžete od 1. do 18. dubna. Obrázky budou zveřejňovány na facebooku střelnice a budou tam sbírat lajky. Kdo získá nejvíce zvednutých palců, dostane odměnu.

Klání velikonočních kraslic

Velikonoční online výstava prachatického muzea, která začala 16. března a potrvá do 18. dubna, je spojena se soutěží pro děti a dospělé o nejkrásnější vlastnoručně ozdobenou kraslici. Až do 25. dubna můžete fotografie svých kraslic zasílat na mail frantova@prachatickemuzeum.cz s předmětem nejkrásnější kraslice – soutěž děti nebo dospělí. Zaslané fotky budou zveřejněny na facebooku muzea. Porotu poté zvolí tři nejkrásnější zaslané dětmi a tři nejlepší od dospělých. Přidávat lze i na instagram s hashtagem #krasliceprachaticka #prachatickemuzeum a sbírat lajky. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce lajků k 25. dubnu do 12 h.

Procházka spojená se hrou

Stáhněte si na webu kulturního domu Bechyně mapu, podle které se můžete vydat na procházku a zahrát si velikonoční hru. Čeká vás 14 karet s velikonočními symboly a písmenky do velikonoční tajenky. V Zajíčkově, který vyrostl u kulturního domu, si hopsnete do dálky, hodíte ušatým míčkem, budete hledat 8 zajíčků či malovat vejce. Svou vlastní stuhu můžete pověsit na obří pomlázku u informačního centra a pomoci ji tak vyzdobit. Zdobit se dá i velikonoční bříza u kašny, k té přineste ozdobené vajíčko nebo si vezměte k zavěšení u městského informačního centra. Fixou na ně lze psát i vzkazy či přání. Malou kalvárií si projdete po schodech ze Zářečí, můžete zde rozjímat. Sedmikilometrová trasa je individuální, začít můžete kdekoliv. Na schodech jsou karty umístěny jen tam, kam se dá dostat i s kočárkem.