Summer punk party Volyně

Kdy: Sobota 17. srpna

Kde: Volyně, koupaliště

Proč přijít: Tradiční volyňský festival slaví 13 let. Podobně jako v minulých letech na něj zavítají fanoušci punku a hardcore z celé republiky, těšit se letos mohou na Comeback Kid (CAN), Maid of Ace (UK), Blackout Problems (DE), SPS, Hentai Corporation, Nežfaleš a další. Vstupenky pořídíte ZDE.