Bleší trh ve Volyni

Akce na Strakonicku.Zdroj: Se souhlasem pořadatelů

Kdy: Neděle 28. dubna od 13 hodin

Kde: Pošumavská tržnice, Volyně

Proč přijít: Přijďte prodat to, co již nepotřebujete, nebo objevit to, co nepotřebují druzí. Rezervace prodejního místa je možná na telefonu: 777 127 774.