Mezinárodní den dětí v Muzeu a galerii ve Vodňanech

Akce na Strakonicku.Zdroj: Se souhlasem pořadatelů

Kdy: Sobota 1. června

Kde: Městského muzea a galerie Vodňany.

Proč přijít: V rámci Mezinárodního dne dětí mají nejmenší návštěvníci a jejich doprovod volný vstup do expozic Městského muzea a galerie Vodňany. V městském muzeu je otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. V městské galerii od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.