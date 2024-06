„V čele parního vlaku pojede lokomotiva 354.195, přezdívaná Všudybylka, která potáhne muzejní vagony s klasickými dřevěnými sedačkami a stahovacími okny a také otevřený vyhlídkový vůz. V soupravě nechybí bufetový vůz s nabídkou točeného piva, občerstvení a nealkoholických nápojů,“ informují České dráhy.

Nejprve pojede parní vlak z Protivína (odj. 12.20 hod.) a přes Putim a písecké nádraží dojede na stanici Písek město (příj. 12.44 hod.). Po ani ne hodinové přestávce se vrací zpět (odj. 13.35 hod.) po stejné trase do Protivína. Tam ale jeho jízda nekončí.

Z Protivína (odj. 14.04 hod.) pokračuje parní vlak přes Číčenice, Vodňany, Bavorov, Strunkovice nad Blanicí a Husinec až do Prachatic (příj. 16.02 hod.), kde se konají Slavnosti solné Zlaté stezky. Příjezd parního vlaku je plánován před zahájením slavností.

Kolik stojí jízdné?

- úsek Protivín – Písek město: dospělý 200 Kč, dítě 6 až 15 let 100 Kč

- úsek Písek město – Číčenice: dospělý 200 Kč, dítě 6 až 15 let 100 Kč

- úsek Číčenice – Prachatice: dospělý 200 Kč, dítě 6 až 15 let 100 Kč

děti do 6 let zdarma

Jízdenky koupíte v předprodeji i v e-shopu ČD ZDE.