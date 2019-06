Současný trend sjednocování autobusových a vlakových nádraží dorazil i do města dvou řek. Jak potvrdil starosta Vít Rada, výstavba terminálu je na spadnutí. „V podstatě je to na zhotoviteli, kdy si přebere staveniště a zahájí první práce. Reálný předpoklad je začátek příštího měsíce,“ odhadl.

Výstavba potrvá 52 týdnů a bude rozdělena do dvou etap, respektive let 2019 a 2020. Projekt se měl původně vejít do 26 milionů. „Nejnižší cena s touto částkou stále počítá, ale nejsou v ní zahrnuty náklady na technický a autorizovaný dozor a také informační panely a propojení se systémem Jikord. Právě proto jsme rozpočet raději navýšili o finanční rezervu,“ vysvětlil starosta, proč počítají se čtyřmi miliony navrch.

S výstavbou pomůže dotace ve výši 21,5 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Zbytek nákladů na svá bedra vezme městský rozpočet.

Moderní dopravní terminál stojí už v Českém Krumlově a chystají se na něj i v Soběslavi. Jeho hlavním účelem je podpora železniční a autobusové dopravy.

Navíc bude propojen s informačním systémem Jihočeského koordinátora dopravy, což osvětlil dispečer společnosti Tomáš Medek. „Máme ambice poskytovat data do informačních tabulí na významných dopravních a přestupních uzlech s přidanou hodnotou. Obsahují tak aktuální údaje o spoji, například zpoždění, či operativně vyřeší mimořádnosti v dopravě,“ popsal výhody.

Data navíc propojí s centrálním dispečinkem, který řeší i návaznosti spojů, a tak se k cestujícím dostanou aktuální informace.