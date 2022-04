Jen o několik dní později se Tereza Dobiášová symbolicky vrátila na místo činu. „Knihu jsem začala psát se svým odchodem ze Sladovny,“ prozradila autorka o díle, které je postaveno na historických faktech a je doplňováno vlastními myšlenkami, fantazií a ilustracemi Petra Nikla. Děj je zasazen do první poloviny 13. století a nabízí pohled na život Anežky České do jejích osmnácti let.