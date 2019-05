Ale předseda představenstva žádný příkaz nevydal. „Musím uznat, že podvodník, který tohle udělal, je profík. Přesně věděl, kdy nebudu v teplárně, že příkazy k platbě vydávám jenom já. Jeho čeština je navíc bezvadná,“ uvedl Pavel Hřídel. Kdyby k platbě došlo, dohledání peněz by spadalo mezi zázraky.

Přesto ale podvodník udělal chybu. Účetní Jiří Nováček řekl jakou. „S panem Hřídelem si vykáme, takže mne familiérní oslovení trochu zarazilo. Také jsem věděl, že má být ten den odpoledne v teplárně, tak jsem chtěl tak vysokou platbu probrat osobně,“ vysvětlil Jiří Nováček.

Souhra náhod včetně toho, že účetní neměl k dispozici dealingový (lepší) kurz, musel by na něj čekat dva dny a pro okamžitou platbu tedy potřeboval fakturu, zabránila tomu, aby více než 1,6 milionu korun odešlo na fiktivní účet do Istanbulu jako splátka úvěru.

V době podvodného e-mailu měla strakonická teplárna na běžných účtech cca 64 milionů korun. Podle právníků společnosti jde o pokus o podvod. V případě, že by se zdařil, došlo by především na přezkoumání obranných mechanismů firmy, které stanovuje její představenstvo. Až poté by přišlo na řadu prošetřování porušení interních pravidel společnosti.