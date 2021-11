Navzdory rostoucím cenám paliv, energií a emisních povolenek (aktuálně již dosahují téměř 70Euro/ks) Strakonická teplárna však nebude zdražovat. Jak je to možné?

Předseda představenstva teplárny Pavel Hřídel.Zdroj: Deník / Petr ŠkotkoCeny vstupů dramaticky rostou ve všech odvětvích, ale to neznamená, že naše rostoucí náklady budeme bezmyšlenkovitě přenášet na naše zákazníky. I když je to pochopitelně ten nejlehčí způsob, jak si udržet ziskovost. My se však vydáváme i v letošním roce tou komplikovanější cestou, a tedy zvyšováním efektivity provozu a dalším hledáním vlastních rezerv a úspor.

V minulých letech to ale bylo jinak.

Trochu se teď vrátím do historie. Do roku 2014 teplárna pravidelně zvyšovala ceny, doslova jako podle pravítka. Nikdy se prakticky neřešily nějaké úspory a ani podle tehdejšího vedení asi nebyl důvod je hledat. Stačilo zvednout ceny. Navíc bylo vždy k dispozici velké množství emisních povolenek zdarma (téměř dvojnásobek, než reálně teplárna potřebovala) a když bylo třeba dosáhnout zisku, tak se prostě nějaké prodaly. Žilo se tehdy hezky na dluh. Přitom by stačilo tehdy jen „neprodávat“ emisní povolenky a dobře hospodařit.

Zdroj: Deník/Petr Škotko

Od roku 2015 je pak cena tepla stabilní, a to je velmi slušný výsledek. Znamená to, že již tehdy se společnost snažila transformovat a začala vnímat „spotřebitele“ jako svého zákazníka, kterého si musí vážit.

Jak vypadal rok 2021?

Bohužel, i strakonické teplárně rostou v roce 2021 razantně ceny vstupů, tedy úplně stejně jako ostatním na trhu. Nejsme nic extra a ani nám nedává nikdo nic zadarmo. Možná, že zásadní rozdíl je ten, že já, ani kolegyně z představenstva nejsme energetici. Vnímáme celou situaci na trhu asi úplně jinak. Nemáme z ní radost, ale nehroutíme se. Bereme jí jako fakt, kterému se musíme přizpůsobit. Důležité je, že nastavenou cenovou strategii držíme, a i v tomto roce 2021 teplárna dosáhne přiměřeného zisku. Uvědomujeme si také, že i v budoucnosti musíme udržet vysoký komfort dodávek tepla za příznivé ceny, zároveň pečovat o naše zaměstnance například tím, že budeme zvyšovat mzdy, a ještě vytvářet udržitelný zisk.

Zdroj: Deník/Petr Škotko

Máte dostatečně pokrytou dodávku tepla po celých Strakonicích?

Veškeré dodávky tepla ve Strakonicích jsou zajištovány v zásadě bez problémů. Jediný problém, který však o to silněji vnímáme jsou zóny, které kontroluje společnost Paltop/Energo. Ale to nechci nyní rozviřovat. V tento okamžik je důležité, že teplárna lidem pro příští rok teplo nezdraží. V každém případě, abychom udrželi i nadále přijatelné ceny pro naše zákazníky, musíme pokračovat v rozvoji společnosti a budování nových technologií. Těšíme se na budoucnost a další výzvy a děkujeme všem našim zákazníkům za přízeň a podporu.