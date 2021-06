„Postupujeme přesně podle smlouvy, kterou jsme se společností Energo na příkaz Energetického regulačního úřadu (ERÚ) podepsali letos v květnu,“ uvedl v úterý ředitel teplárny Pavel Hřídel.

To zní jako špatný vtip. Jak jste to myslel?

Pavel Hřídel.Zdroj: Deník / Petr ŠkotkoPavel Hřídel: ERÚ trval na podepsání smlouvy za jasně stanovených parametrů a naše upozornění, že jsou zde faktické i technické chyby nereagoval. Přesto, že rozkladová komise podpořila naše připomínky, Rada ERú rozhodla bez možnosti odvolání. O tom, že k této situaci s přerušením dodávek dojde museli zástupci ERÚ dobře vědět. A nic jiného se dělat nedá. Společnost Energo si vždy na každý měsíc objednala přesné množství, které od nás plánovala odebrat. Například v květnu měla rezervované množství na úrovní 250 GJ, ale odebrali celkem 411 GJ. Za tuto dodávku nezaplatili. V červnu to bylo 120 GJ. Toto množství odebrala společnost Energo právě v úterý 22. června dopoledne. Tím došlo ze strany teplárny k naplnění objednávky bez ohledu na to, zda je, nebo není zaplacená. I když to zní divně, přesně takto je smlouva postavená. Mohu ji kdykoliv předložit.

Takže nejde o poslední vypnutí?

Obávám se, že to není poslední případ. Pokud Energo uhradí za odebrané teplo, pak dodávku obnovíme. Jen upozorňuji, že například v červenci si společnost Energo objednala pouhých 60 GJ. Více asi říkat nemusím.

Přetahováni teplárny a společnosti Energo už je jako špatný vtip. Bohužel, obyvatelům Šumavské rozhodně do smíchu není. V létě možná, ale co dál?

Souhlasím, je to opravdu jako špatný vtip. Ale město, které většinově vlastní teplárnu, mne najalo jako krizového manažera a tedy musím hájit zájmy a ekonomiku teplárny. Nemohu dodávat teplo bez platné a správné smlouvy a poškozovat akcionáře. Nebo mám porušovat zákon, překračovat svoje pravomoci a pak si jít sednout do chládku? To opravdu nemůže myslet nikdo vážně!

Ale lidé ze Šumavské budou chtít od vás, města nebo Energa slyšet řešení. Jestli tedy nějaké existuje.

Existuje. A už to není ani o teplárně, ani Energu a dokonce ani o městu. Bohatě by stačilo, kdyby se Energetický regulační úřad začal chovat tak, jak má. Tedy jako nestranný orgán, který má hájit zájmy konečných spotřebitelů. To se ale zatím neděje.

Chcete říci, že ERÚ není objektivní?

Řeknu to takto. Teplárna podala na ERÚ několik žalob právě kvůli jeho přístupu k této záležitosti a zvažuje i další kroky.